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Паслер: экологическая ситуация в Оренбуржье улучшается
Паслер: экологическая ситуация в Оренбуржье улучшается
Экологический вопрос в Оренбургской области, где люди жалуются на загазованность воздуха, стоит на контроле властей, уже принят ряд мер для снижения выбросов и... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:47
2021-04-26T12:47
2021-04-26T12:47
оренбургская область
жкх
экологические нарушения - экология
экология в россии
денис паслер
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Экологический вопрос в Оренбургской области, где люди жалуются на загазованность воздуха, стоит на контроле властей, уже принят ряд мер для снижения выбросов и утечек загрязняющих веществ, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.Ранее сообщалось, что по поручению губернатора в Оренбуржье после жалоб жителей на запах серы в воздухе создали единый центр экологического мониторинга для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха с 42 пунктов территорий промышленных предприятий.Он рассказал, что в области объединили все посты, фиксирующие превышения ПДК, в единую систему и сделали ее открытой для всех. Кроме того, куплены порядка 10-12 новых постов, они расставлены в точках, откуда поступали жалобы, чтобы оперативно реагировать на сообщения.По словам Паслера, он подписал новое распоряжение, определяющее порядок взаимодействия с нефтегазовыми компаниями, согласно которому выбросы, утечки, прорывы нефтепроводов и прочие процессы должны максимально быстро выявляться, устраняться, а тот, кто виноват, должен платить штраф. "Эта работа уже дает результаты, мы три подобные ситуации выявили и быстро устранили", - отметил он.По словам губернатора, экологических проблем в Оренбуржье еще достаточно, но они решаются. "Много нефти вывозится на транспорте, поэтому сейчас проводим с компаниями большую работу по строительству трубопроводов. У нас две основные компании уже сделали проектную документацию и объявили тендеры, чтобы в течение двух лет построить и полностью перейти на транспортировку нефти по нефтепроводам, что изменит ситуацию и улучшит экологическую обстановку", - рассказал Паслер, отметив, что от уменьшения количества транспорта снизится и нагрузка на инфраструктуру.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20210426/pasler-1729940134.html
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жкх, экологические нарушения - экология, экология в россии, денис паслер, экология, общество
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости.
Экологический вопрос в Оренбургской области, где люди жалуются на загазованность воздуха, стоит на контроле властей, уже принят ряд мер для снижения выбросов и утечек загрязняющих веществ, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Денис Паслер
.
Ранее сообщалось, что по поручению губернатора в Оренбуржье после жалоб жителей на запах серы в воздухе создали единый центр экологического мониторинга для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха с 42 пунктов территорий промышленных предприятий.
"Думаю, что сказать, что все хорошо, нельзя, это не будет соответствовать действительности. Конечно, вопросов по экологии, особенно когда я только пришел в субъект, было достаточно много. Они на сегодняшний день поделены на несколько составляющих. Есть Медногорск, где работает медно-серный комбинат, он в федеральном проекте "Чистый воздух". Работы предприятие уже провело, выбросы снизились в десятки раз. Есть нефтегазовые предприятия, которые сейчас в нашем поле зрения и по которым поступали и поступают жалобы", - сказал Паслер, отвечая на вопрос РИА Новости об экологической ситуации в регионе.
Он рассказал, что в области объединили все посты, фиксирующие превышения ПДК, в единую систему и сделали ее открытой для всех. Кроме того, куплены порядка 10-12 новых постов, они расставлены в точках, откуда поступали жалобы, чтобы оперативно реагировать на сообщения.
"Мы честно переформатировали свою экологическую службу. У нас была такая ситуация, когда в тех местах, где люди больше всего жаловались, не было даже на месте специалистов, которые могли оперативно реагировать. Мы поставили людей, посты и передвижную технику там, где они должны быть, - в местах концентрации производственных объектов и промышленных объектов. Это тоже, соответственно, повысило оперативность", - пояснил оренбургский губернатор.
По словам Паслера, он подписал новое распоряжение, определяющее порядок взаимодействия с нефтегазовыми компаниями, согласно которому выбросы, утечки, прорывы нефтепроводов и прочие процессы должны максимально быстро выявляться, устраняться, а тот, кто виноват, должен платить штраф. "Эта работа уже дает результаты, мы три подобные ситуации выявили и быстро устранили", - отметил он.
По словам губернатора, экологических проблем в Оренбуржье еще достаточно, но они решаются. "Много нефти вывозится на транспорте, поэтому сейчас проводим с компаниями большую работу по строительству трубопроводов. У нас две основные компании уже сделали проектную документацию и объявили тендеры, чтобы в течение двух лет построить и полностью перейти на транспортировку нефти по нефтепроводам, что изменит ситуацию и улучшит экологическую обстановку", - рассказал Паслер, отметив, что от уменьшения количества транспорта снизится и нагрузка на инфраструктуру.
"Эти базовые направления у нас сегодня в приоритете и на постоянном контроле. У меня нет сомнений, что планомерно мы эту ситуацию решим. Все будет управляемо, контролируемо, а выбросов будет существенно меньше, чем два-три года назад", - сказал губернатор Оренбургской области в интервью РИА Новости.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.