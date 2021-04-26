https://ria.ru/20210426/ekologiya-1729963744.html

Паслер: экологическая ситуация в Оренбуржье улучшается

Паслер: экологическая ситуация в Оренбуржье улучшается

Экологический вопрос в Оренбургской области, где люди жалуются на загазованность воздуха, стоит на контроле властей, уже принят ряд мер для снижения выбросов и... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:47

2021-04-26T12:47

2021-04-26T12:47

оренбургская область

жкх

экологические нарушения - экология

экология в россии

денис паслер

экология

общество

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Экологический вопрос в Оренбургской области, где люди жалуются на загазованность воздуха, стоит на контроле властей, уже принят ряд мер для снижения выбросов и утечек загрязняющих веществ, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.Ранее сообщалось, что по поручению губернатора в Оренбуржье после жалоб жителей на запах серы в воздухе создали единый центр экологического мониторинга для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха с 42 пунктов территорий промышленных предприятий.Он рассказал, что в области объединили все посты, фиксирующие превышения ПДК, в единую систему и сделали ее открытой для всех. Кроме того, куплены порядка 10-12 новых постов, они расставлены в точках, откуда поступали жалобы, чтобы оперативно реагировать на сообщения.По словам Паслера, он подписал новое распоряжение, определяющее порядок взаимодействия с нефтегазовыми компаниями, согласно которому выбросы, утечки, прорывы нефтепроводов и прочие процессы должны максимально быстро выявляться, устраняться, а тот, кто виноват, должен платить штраф. "Эта работа уже дает результаты, мы три подобные ситуации выявили и быстро устранили", - отметил он.По словам губернатора, экологических проблем в Оренбуржье еще достаточно, но они решаются. "Много нефти вывозится на транспорте, поэтому сейчас проводим с компаниями большую работу по строительству трубопроводов. У нас две основные компании уже сделали проектную документацию и объявили тендеры, чтобы в течение двух лет построить и полностью перейти на транспортировку нефти по нефтепроводам, что изменит ситуацию и улучшит экологическую обстановку", - рассказал Паслер, отметив, что от уменьшения количества транспорта снизится и нагрузка на инфраструктуру.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20210426/pasler-1729940134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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