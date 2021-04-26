https://ria.ru/20210426/dud-1729938960.html
Шоу Юрия Дудя проверили на пропаганду наркотиков
Шоу Юрия Дудя проверили на пропаганду наркотиков
Московская полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета с просьбой проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:19
2021-04-26T11:19
2021-04-26T12:39
юрий дудь
лига безопасного интернета
общество
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московская полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета с просьбой проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.В ведомстве отказались раскрыть итоги."О результатах проверки сообщено авторам обращения в установленном порядке", — говорится в ответе пресс-центра столичного ГУ МВД на соответствующий запрос РИА Новости.Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала RT, что у нее "возникли вопросы применительно к пропаганде наркотиков" по четырем-пяти интервью Дудя с его гостями. Материалы по одному видеоролику направили в МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561349528.html
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юрий дудь, лига безопасного интернета, общество