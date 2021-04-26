https://ria.ru/20210426/dud-1729938960.html

Шоу Юрия Дудя проверили на пропаганду наркотиков

Шоу Юрия Дудя проверили на пропаганду наркотиков

Московская полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета с просьбой проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:19

2021-04-26T11:19

2021-04-26T12:39

юрий дудь

лига безопасного интернета

общество

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московская полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета с просьбой проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.В ведомстве отказались раскрыть итоги."О результатах проверки сообщено авторам обращения в установленном порядке", — говорится в ответе пресс-центра столичного ГУ МВД на соответствующий запрос РИА Новости.Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала RT, что у нее "возникли вопросы применительно к пропаганде наркотиков" по четырем-пяти интервью Дудя с его гостями. Материалы по одному видеоролику направили в МВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561349528.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дудь, лига безопасного интернета, общество