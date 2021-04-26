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Шоу Юрия Дудя проверили на пропаганду наркотиков
Шоу Юрия Дудя проверили на пропаганду наркотиков
Московская полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета с просьбой проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:19
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юрий дудь
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московская полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета с просьбой проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.В ведомстве отказались раскрыть итоги."О результатах проверки сообщено авторам обращения в установленном порядке", — говорится в ответе пресс-центра столичного ГУ МВД на соответствующий запрос РИА Новости.Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала RT, что у нее "возникли вопросы применительно к пропаганде наркотиков" по четырем-пяти интервью Дудя с его гостями. Материалы по одному видеоролику направили в МВД.
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юрий дудь, лига безопасного интернета, общество

Шоу Юрия Дудя проверили на пропаганду наркотиков

11:19 26.04.2021 (обновлено: 12:39 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист и блогер Юрий Дудь, победивший в номинации "Лицо с экрана", на церемонии вручения 17-й ежегодной премии "Человек года 2019" по версии журнала GQ
Журналист и блогер Юрий Дудь, победивший в номинации Лицо с экрана, на церемонии вручения 17-й ежегодной премии Человек года 2019 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московская полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета с просьбой проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.
В ведомстве отказались раскрыть итоги.
"О результатах проверки сообщено авторам обращения в установленном порядке", — говорится в ответе пресс-центра столичного ГУ МВД на соответствующий запрос РИА Новости.
Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала RT, что у нее "возникли вопросы применительно к пропаганде наркотиков" по четырем-пяти интервью Дудя с его гостями. Материалы по одному видеоролику направили в МВД.
Молодой человек переписывается в телефоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 11:51
Следить за пропагандой наркотиков в Сети будут отдельные подразделения МВД
 
Юрий ДудьЛига безопасного интернетаОбщество
 
 
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