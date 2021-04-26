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Аналитики рассказали, когда в России происходит больше всего "пьяных" ДТП
Аналитики рассказали, когда в России происходит больше всего "пьяных" ДТП
Чаще всего ДТП с водителями в состоянии опьянения в России происходят в середине лета, показали подсчеты страховщика "Согласие" за 2020 год, которыми он... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:01
2021-04-26T17:01
россия
осаго
авто
согласие
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Чаще всего ДТП с водителями в состоянии опьянения в России происходят в середине лета, показали подсчеты страховщика "Согласие" за 2020 год, которыми он поделился с РИА Новости.Как напомнили в компании, в прошлом году в РФ десятая часть ДТП произошла по вине пьяных водителей - это 15,6 тысячи аварий и более 4,3 тысячи погибших."Рост числа "нетрезвых" ДТП начинается в мае, а пик, по данным за 2020 год, приходится на середину лета. В июле прошлого года более 1,8 тысячи аварий произошли с участием водителей в состоянии опьянения", - подсчитал страховщик.Информация о том, что у человека есть история "нетрезвого" вождения, фиксируется страховой компанией. Согласно правилам страхования, если водитель находился в состоянии опьянения во время ДТП, это неизбежно приведет к увеличению цены полиса для него в будущем, а иногда - к отказу страховой компании в выплате, отметили в "Согласии".Так, в автокаско возмещение за повреждения автомобиля, нанесенные водителем в нетрезвом виде, не выплачивается. По ОСАГО все страховые компании производят выплату потерпевшему даже в случае, если клиент-виновник ДТП находился в состоянии опьянения, но затем имеют право взыскать с него выплаченную сумму в порядке регресса, пояснил страховщик.Кроме того, в дальнейшем полис ОСАГО обойдется ему дороже из-за применения коэффициента нарушений, повышения базовой ставки тарифа и коэффициента бонус-малус (КМБ, или так называемого коэффициента аварийности). При этом, как пояснили эксперты "Согласия", если потерпевший в ДТП был в состоянии опьянения, страховая компания выплатит возмещение, но при оформлении нового полиса ОСАГО для него возможно повышение базовой ставки.
https://ria.ru/20210426/zapravka-1729901996.html
https://ria.ru/20210422/avto-1729387875.html
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россия, осаго, авто, согласие , общество

Аналитики рассказали, когда в России происходит больше всего "пьяных" ДТП

17:01 26.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Чаще всего ДТП с водителями в состоянии опьянения в России происходят в середине лета, показали подсчеты страховщика "Согласие" за 2020 год, которыми он поделился с РИА Новости.
Как напомнили в компании, в прошлом году в РФ десятая часть ДТП произошла по вине пьяных водителей - это 15,6 тысячи аварий и более 4,3 тысячи погибших.
"Рост числа "нетрезвых" ДТП начинается в мае, а пик, по данным за 2020 год, приходится на середину лета. В июле прошлого года более 1,8 тысячи аварий произошли с участием водителей в состоянии опьянения", - подсчитал страховщик.
Информация о том, что у человека есть история "нетрезвого" вождения, фиксируется страховой компанией. Согласно правилам страхования, если водитель находился в состоянии опьянения во время ДТП, это неизбежно приведет к увеличению цены полиса для него в будущем, а иногда - к отказу страховой компании в выплате, отметили в "Согласии".
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Так, в автокаско возмещение за повреждения автомобиля, нанесенные водителем в нетрезвом виде, не выплачивается. По ОСАГО все страховые компании производят выплату потерпевшему даже в случае, если клиент-виновник ДТП находился в состоянии опьянения, но затем имеют право взыскать с него выплаченную сумму в порядке регресса, пояснил страховщик.
Кроме того, в дальнейшем полис ОСАГО обойдется ему дороже из-за применения коэффициента нарушений, повышения базовой ставки тарифа и коэффициента бонус-малус (КМБ, или так называемого коэффициента аварийности). При этом, как пояснили эксперты "Согласия", если потерпевший в ДТП был в состоянии опьянения, страховая компания выплатит возмещение, но при оформлении нового полиса ОСАГО для него возможно повышение базовой ставки.
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РоссияОСАГОАвтоСогласиеОбщество
 
 
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