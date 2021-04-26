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В Киеве допустили возможность замороженного конфликта в Донбассе
В Киеве допустили возможность замороженного конфликта в Донбассе
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не намерен двигаться в направлении замороженного конфликта в Донбассе, но не исключает, что такой... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:29
2021-04-26T11:29
2021-04-26T11:43
ситуация на украине
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не намерен двигаться в направлении замороженного конфликта в Донбассе, но не исключает, что такой сценарий может быть.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы конфликт в Донбассе стал замороженным, но не может гарантировать, что этого не случится."Украинская сторона точно не намерена двигаться по направлению к замороженному конфликту. Исключаю ли я сценарий замороженного конфликта – нет, не исключаю. Но я его бы очень не хотел", - сказал Ермак в интервью изданию LIGA.net и добавил, что Киев прилагает все усилия, чтобы этого не было.Он также отметил, что очень плохо относится к замороженным конфликтам и считает их "бомбой замедленного действия".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация на украине, днр, донбасс, владимир зеленский, киев, в мире
КИЕВ, 26 апр – РИА Новости.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев
не намерен двигаться в направлении замороженного конфликта в Донбассе
, но не исключает, что такой сценарий может быть.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что не хочет, чтобы конфликт в Донбассе стал замороженным, но не может гарантировать, что этого не случится.
"Украинская сторона точно не намерена двигаться по направлению к замороженному конфликту. Исключаю ли я сценарий замороженного конфликта – нет, не исключаю. Но я его бы очень не хотел", - сказал Ермак в интервью изданию LIGA.net и добавил, что Киев прилагает все усилия, чтобы этого не было.
Он также отметил, что очень плохо относится к замороженным конфликтам и считает их "бомбой замедленного действия".
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.