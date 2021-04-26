https://ria.ru/20210426/diplomat-1729991198.html

В российском посольстве прокомментировали высылку дипломата из Румынии

В российском посольстве прокомментировали высылку дипломата из Румынии

Решение Румынии о высылке российского дипломата - недружественный акт, российская сторона имеет право на ответные меры, заявили РИА Новости в посольстве РФ в... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:41

2021-04-26T14:41

2021-04-26T15:06

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Решение Румынии о высылке российского дипломата - недружественный акт, российская сторона имеет право на ответные меры, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Бухаресте."Сегодня днем в МИД Румынии был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Валерий Иванович Кузьмин, где ему была вручена нота. В ней сообщалось, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, помощник военного атташе Алексей Гришаев объявлен персоной нон грата. Рассматриваем это решение румынских властей как недружественный акт, которые не способствуют выздоровлению двусторонних межгосударственных отношений", - заявили в посольстве."Полагаем, что на основании зафиксированного Венской конвенцией о дипломатических сношениях принципах взаимности российская сторона проявит соответствующие ответные меры", - добавил представитель посольства.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Румынии в РФ Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой ответных мер на высылку сотрудников дипмиссий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/rumyniya-1729975233.html

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румыния, бухарест, в мире