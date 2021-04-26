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Хорошие новости
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Девочка выжила после падения с 12-го этажа в Москве
Девочка выжила после падения с 12-го этажа в Москве
Девочка выжила после падения с 12-го этажа в новой Москве - по предварительным данным, во сне она "вышла" в окно, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:42
2021-04-26T17:03
хорошие новости
новая москва
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Девочка выжила после падения с 12-го этажа в новой Москве - по предварительным данным, во сне она "вышла" в окно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, 11-летняя девочка выпала из окна своей комнаты поздним вечером воскресенья, квартира расположена на 12-м этаже дома на улице Скульптора Мухиной."По словам самой девочки, она легла спать в свою кровать у себя в комнате, а проснулась уже на улице. По рассказу матери, ее дочь часто ходит во сне, по ночам ранее падала с кровати. Этим вечером она зашла в комнату дочери и, не обнаружив ее в кровати, выглянула в окно и увидела ту на земле", - сказал собеседник агентства.Девочка была госпитализирована, после падения была в сознании и разговаривала с родителями и медиками. У нее вывих плеча и травма головы, добавил собеседник агентства.По его информации, следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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новая москва, происшествия

Девочка выжила после падения с 12-го этажа в Москве

13:42 26.04.2021 (обновлено: 17:03 26.04.2021)
 
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Девочка выжила после падения с 12-го этажа в новой Москве - по предварительным данным, во сне она "вышла" в окно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, 11-летняя девочка выпала из окна своей комнаты поздним вечером воскресенья, квартира расположена на 12-м этаже дома на улице Скульптора Мухиной.
"По словам самой девочки, она легла спать в свою кровать у себя в комнате, а проснулась уже на улице. По рассказу матери, ее дочь часто ходит во сне, по ночам ранее падала с кровати. Этим вечером она зашла в комнату дочери и, не обнаружив ее в кровати, выглянула в окно и увидела ту на земле", - сказал собеседник агентства.
Девочка была госпитализирована, после падения была в сознании и разговаривала с родителями и медиками. У нее вывих плеча и травма головы, добавил собеседник агентства.
По его информации, следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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