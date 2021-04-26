https://ria.ru/20210426/deti-1729933045.html

Число рожденных в России детей снизилось почти на четверть за пять лет

Число рожденных в России детей снизилось почти на четверть за пять лет

Количество рождённых детей снизилось в России почти на четверть за пять лет, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:54

2021-04-26T10:54

2021-04-26T10:54

россия

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Количество рождённых детей снизилось в России почти на четверть за пять лет, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова."Несмотря на то, что за последние пять лет у нас выросло число детского населения на 3,7%, число рождённых детей у нас снизилось почти на четверть – на 24,2%", - сказала Кузнецова на стратегической сессии для федеральных органов исполнительной власти "Дорожная карта: Демография -2035".По ее словам, в России нужно разработать формулу демографического роста."Когда мы выявим мотиваторы, которые нужны семье для того, чтобы родить следующего ребёнка, выявим эти причины, и поймём эти задачи, которые надо решать, мы получим формулировку, которая будет формулой роста нашей страны и конкретной семьи", - заключила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20210421/vyplaty-1729243135.html

россия

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2021

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россия, анна кузнецова, общество