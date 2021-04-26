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В Москве завели дело после видео с издевательствами над пациенткой
В Москве завели дело после видео с издевательствами над пациенткой
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после возможного избиения пенсионерки медсестрами в больнице,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:30
2021-04-26T11:30
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после возможного избиения пенсионерки медсестрами в больнице, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в сети появилось видео, где пьяные медсестры московской больницы кричали на пожилую пациентку, а потом начали наносить удары, после которых старушка стала кричать. Депздрав Москвы начал проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о первых результатах проверки по видео."По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Иванова.Она отметила, что 62-летнюю женщину госпитализировали в терапевтическое отделение. По поручению Бастрыкина следователи незамедлительно выехали в больницу, где установили лиц, обладающих сведениями о происшествии, уточнила Иванова."Сегодня следствием будет допрошено руководство больницы и медицинский персонал. Расследование продолжается", - добавила Иванова.
https://ria.ru/20210302/medsestra-1599544412.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия

В Москве завели дело после видео с издевательствами над пациенткой

11:30 26.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после возможного избиения пенсионерки медсестрами в больнице, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее в сети появилось видео, где пьяные медсестры московской больницы кричали на пожилую пациентку, а потом начали наносить удары, после которых старушка стала кричать. Депздрав Москвы начал проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о первых результатах проверки по видео.
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"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Иванова.
Она отметила, что 62-летнюю женщину госпитализировали в терапевтическое отделение. По поручению Бастрыкина следователи незамедлительно выехали в больницу, где установили лиц, обладающих сведениями о происшествии, уточнила Иванова.
"Сегодня следствием будет допрошено руководство больницы и медицинский персонал. Расследование продолжается", - добавила Иванова.
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РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
 
 
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