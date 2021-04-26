https://ria.ru/20210426/cwur-1729994639.html

Более 45 вузов России вошли в топ-2000 рейтинга CWUR

Более 45 вузов России вошли в топ-2000 рейтинга CWUR

Более 45 российских вузов вошли в топ-2000 рейтинга лучших вузов по версии Центра мирового рейтинга университетов (CWUR), рассказали РИА Новости организаторы... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:00

2021-04-26T15:00

2021-04-26T15:00

россия

навигатор абитуриента

карлов университет

массачусетский технологический институт

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 45 российских вузов вошли в топ-2000 рейтинга лучших вузов по версии Центра мирового рейтинга университетов (CWUR), рассказали РИА Новости организаторы исследования.Центр мирового рейтинга университетов оценивает вузы по четырем показателям - качество образования (25%), востребованность выпускников среди работодателей (25%), качество преподавательского состава (10%) и научная деятельность (40%). В этом году центр проанализировал работу почти 19,8 тысячи вузов, из числа которых составил список 2 тысяч лучших университетов мира. Мировой рейтинг топ-2000 университетов центра оценивает качество образования, трудоустройство выпускников, качество преподавательского состава и научной деятельности, не полагаясь на опросы и данные, предоставленные самими университетами.Отмечается, что общие позиции России улучшились - большинство российских вузов (24) поднялись в списке, рейтинги еще 22 вузов несколько снизились. Основным фактором, сыгравшим роль в укреплении позиций России, стало повышение качества исследовательской деятельности. Двадцать пять российских университетов показали более высокие результаты по научным исследованиям по сравнению с прошлым годом, при этом четыре вуза сохранили свои позиции, а рейтинг 17 вузов снизился.МГУ им. Ломоносова в этом году опустился на одну строчку (194-е место) в силу ухудшения показателей качества образования, востребованности выпускников и качества преподавательского состава. При этом был отмечен рост в уровне исследований. Среди российских университетов, которые улучшили свой рейтинг в этом году - Новосибирский государственный университет (поднялся на 23 строчки и занял 506-е место) и Санкт-Петербургский государственный университет, который поднялся на две строчки и занял 538-е место, обогнав МФТИ (542 место) и НИЯУ МИФИ (613 место).В региональном европейском рейтинге МГУ занимает 78-е место, при этом на 77-м месте находится Вестфальский университет имени Вильгельма (Германия), а на 79-м – Датский технический университет. МГУ лидирует среди восточноевропейских вузов, на втором месте – Карлов Университет (Прага).В национальном рейтинге МГУ занимает первое место по научной деятельности, а также по трудоустройству выпускников, где опережает СПбГУ, МФТИ, РУДН и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.Мировой рейтинг десятый год подряд возглавляет Гарвардский университет. Массачусетский технологический институт удерживает вторую строчку, за ним следуют Стэнфордский, Кембриджский и Оксфордский университеты.

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, навигатор абитуриента, карлов университет, массачусетский технологический институт, санкт-петербургский государственный университет, общество