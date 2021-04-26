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В ООН отметили роль России в ликвидации последствий чернобыльской аварии
В ООН отметили роль России в ликвидации последствий чернобыльской аварии
Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил усилия России, Белоруссии и Украины по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T22:32
2021-04-26T22:32
2021-04-26T22:32
россия
антониу гутерреш
чернобыльская аэс
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ООН, 26 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил усилия России, Белоруссии и Украины по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС."Эта годовщина - повод отметить усилия по восстановлению, предпринятые правительствами Белоруссии, Российской Федерации и Украины", - говорится в заявлении Гутерреша по случаю 35-й годовщины аварии в Чернобыле.Генсек ООН также отметил работу ученых, которые проанализировали обстоятельства аварии и представили важный анализ, который послужил основой для планирования действий в чрезвычайных ситуациях.Как указал генсек, последствия чернобыльской катастрофы удалось сдержать благодаря усилиям правительств, научного и гражданского обществ.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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россия, антониу гутерреш, чернобыльская аэс, белоруссия, оон, украина, в мире