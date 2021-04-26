https://ria.ru/20210426/chernobyl-1730063704.html

МВД Украины опубликовало документы об аварии на Чернобыльской АЭС

МВД Украины опубликовало документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Министерство внутренних дел Украины впервые опубликовало некоторые документы о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T21:44

2021-04-26T21:44

2021-04-26T21:44

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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины впервые опубликовало некоторые документы о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС."Сегодня, 26 апреля, в День Чернобыльской трагедии, министерство внутренних дел обнародовало документы, освещающие организацию мероприятий по ликвидации последствий катастрофы. Первыми приняли на себя удар тушения пожара на ЧАЭС военизированные пожарные части органов внутренних дел. Именно благодаря им удалось спасти население прилегающих территорий Украины, Белоруссии и России и предотвратить еще более масштабную катастрофу - сильный водородный взрыв, который мог стать следующим этапом аварии", - говорится на сайте.В отраслевом государственном архиве (ОГА) МВД хранятся документы, освещающие организацию мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. "Документы ОГА МВД, которые представлены ниже, публикуются впервые", - уточнили в МВД.Среди опубликованных документов приказ МВД УССР "Об образовании оперативного штаба в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции", приказ МВД УССР "О дополнительных мерах по усилению охраны порядка в связи с аварией на Чернобыльской АЭС", приказ МВД УССР "Об усилении охраны общественного порядка в районе аварии на Чернобыльской АЭС", приказ МВД УССР "О совершенствовании дозиметрического контроля и радиационной разведки органов внутренних дел и внутренних войск в районе Чернобыльской АЭС" и другие.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/gorbachev-1729995271.html

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729924989.html

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россия, чернобыльская аэс, мвд украины, белоруссия, украина, в мире