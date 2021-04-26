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СБУ опубликовала секретные документы о Чернобыльской катастрофе
СБУ опубликовала секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, среди которых самый первый доклад от директора станции Виктора... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:34
2021-04-26T17:24
служба безопасности украины
чернобыльская аэс
москва
белоруссия
нагасаки (город)
в мире
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, среди которых самый первый доклад от директора станции Виктора Брюханова, переговоры операторов станции и другие, кроме того, в документах сообщается, что аварии с выбросом радиации на станции были и ранее, сообщила пресс-служба ведомства."Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад "наверх" о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов", - сообщила пресс-служба в Facebook.По данным СБ, в документах говорится о малоизвестных фактах, например, авариях на ЧАЭС до 26 апреля 1986 года и оценке радиоактивности станции как 60 раз превышающей взрывы в Хиросиме и Нагасаки."Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках", - отметили в СБУ.Как утверждают в ведомстве, в 1983 году Москва получила информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".После аварии советская власть, как утверждают в СБУ, искала разные "теории заговора", но не признавала реальности. Кроме того, в ведомстве уверяют, что уже 27 апреля 1986 года был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС. А потом появляются документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире.Согласно документам, в июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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служба безопасности украины, чернобыльская аэс, москва, белоруссия, нагасаки (город), в мире

СБУ опубликовала секретные документы о Чернобыльской катастрофе

13:34 26.04.2021 (обновлено: 17:24 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, среди которых самый первый доклад от директора станции Виктора Брюханова, переговоры операторов станции и другие, кроме того, в документах сообщается, что аварии с выбросом радиации на станции были и ранее, сообщила пресс-служба ведомства.
"Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад "наверх" о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Навіть через 35 років після жахливої трагедії на Чорнобильській АЕС в хронології тих подій для більшості людей...

Опубликовано Служба безпеки України Воскресенье, 25 апреля 2021 г.
По данным СБ, в документах говорится о малоизвестных фактах, например, авариях на ЧАЭС до 26 апреля 1986 года и оценке радиоактивности станции как 60 раз превышающей взрывы в Хиросиме и Нагасаки.
"Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках", - отметили в СБУ.
Как утверждают в ведомстве, в 1983 году Москва получила информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".
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После аварии советская власть, как утверждают в СБУ, искала разные "теории заговора", но не признавала реальности. Кроме того, в ведомстве уверяют, что уже 27 апреля 1986 года был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС. А потом появляются документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире.
Согласно документам, в июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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