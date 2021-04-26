Физик развеял миф о животных-мутантах в Чернобыльской зоне отчуждения
10:09 26.04.2021 (обновлено: 12:58 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Физик Владимир Яценко, проводивший измерения в зоне Чернобыльской АЭС в июне 1986 года, развеял мифы о радиации в зоне отчуждения, сообщают "Известия".
По словам специалиста, в результате взрыва на электростанции в атмосферу попали такие радиоактивные продукты, как йод-131, цезий-137, стронций-90, инертные радиоактивные газы и продукты деления, при этом первые три долетели, в частности, до Белоруссии. В итоге людям пришлось ограничить употребление молока — местные коровы питались травой с большой концентрацией радиоактивных веществ.
Однако, как пояснил ученый, чтобы у человека развилась лучевая болезнь, ему нужно съесть огромное количество загрязненных радионуклидами продуктов.
Яценко также прокомментировал распространенное мнение о том, что взрыв на ЧАЭС связан с генетическими мутациями: больше всего его удивил миф о телятах "с тремя ногами или двумя головами".
"Генетические дефекты у животных могут быть, но не из-за Чернобыля. Телята с отклонениями рождались и раньше, но они умирали и их просто выбрасывали, а после катастрофы стали больше обращать внимание, и объяснили люди это влиянием радиации", — рассказал физик.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока № 4. Большое количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду. Основной причиной ЧП специалисты назвали грубые нарушения правил эксплуатации станции, допущенные персоналом четвертого блока: их действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться. На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.