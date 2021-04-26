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Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии
Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии
Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.
2021-04-26T09:57
2021-04-26T09:57
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353
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Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии
Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.
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чернобыль, авария на чернобыльской аэс, видео
Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии
Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.
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Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии

09:57 26.04.2021
 
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Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.
 
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