Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии

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Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.