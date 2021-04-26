https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729915676.html

Ветеран спецслужб сравнил работу КГБ в Чернобыле со Сталинградской битвой

Ветеран спецслужб сравнил работу КГБ в Чернобыле со Сталинградской битвой

Действия офицеров КГБ в Чернобыле можно сравнить с работой контрразведчиков времен Сталинградской битвы в Великую Отечественную войну, поскольку и там, и там... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:06

2021-04-26T09:06

2021-04-26T09:06

россия

чернобыльская аэс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сталинград

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Действия офицеров КГБ в Чернобыле можно сравнить с работой контрразведчиков времен Сталинградской битвы в Великую Отечественную войну, поскольку и там, и там особисты были на передовой и своим примером помогали морально поддерживать военных, считает непосредственный участник тех событий, генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук.В свое время Ткачук был начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны. В интервью РИА Новости по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС Ткачук рассказал, что в задачи контрразведчиков входило, прежде всего, участие в расследовании причин катастрофы, помощь в выборе наиболее эффективных путей ликвидации ее последствий, обеспечение безопасности ликвидаторов, противодействие иностранным разведкам, устремившимся в Чернобыль.В интервью речь шла о том, что во время Сталинградской битвы, когда, без преувеличения, решалась судьба страны, сотрудники Особых отделов НКВД тогда находились рядом с бойцами, сражались и гибли вместе. Контрразведчики потом поясняли, что не могли отойти за Волгу, потому что понимали - военные видели, что особисты остаются в Сталинграде, а значит, дела не так уж плохи, и это поддерживало солдат. И в Чернобыле военные так же воочию убеждались, что офицеры КГБ не просто действуют на "передовой", но делают это в более тяжелой и опасной обстановке, чем солдаты. Вместе с тем, иной раз появляются утверждения, что особисты как в войну, так и в Чернобыле якобы с комфортом отсиживались сзади и писали бумаги на неблагонадежных лиц."Пусть это останется на совести тех, кто это говорит", - сказал Ткачук.В Чернобыле особисты как минимум не имели никаких преимуществ перед остальными участниками работ, рассказал он. "Более того, если военные жили за пределами 30-километровой зоны, приезжали на станцию, в течение строго определенного времени делали свою работу и уезжали обратно, то офицеры КГБ жили рядом со станицей в условиях, в которых военнослужащим нельзя было жить", - добавил собеседник агентства."Сам я жил в нескольких километрах от станции в брошенном домике. Там мне поставили железную солдатскую кровать, тумбочку, умывальник. Готовить пищу, конечно, там было невозможно, поскольку радиационная обстановка этого не позволяла, мы питались в специальных местах. Спал я максимум по четыре-пять часов в сутки. Все остальное время забирала работа", - вспоминает Ткачук.Параллели между реальными действиями контрразведки в годы войны и в Чернобыле, по его словам, действительно уместны."Как в годы войны наша контрразведка переиграла врага, а также обеспечила безопасность войск, так и в Чернобыле противостояла невидимому противнику - радиации, помогла уберечь от нее наших военных, и защитила от противника во плоти - иностранных разведок", - сказал Ткачук. "Мы сделали свою работу в небывалых и крайне тяжелых условиях, и можем честно смотреть людям в глаза", - подчеркнул он.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться. На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729913237.html

https://ria.ru/20210423/chernobyl-1729530729.html

https://ria.ru/20210426/chaes-1729902582.html

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россия, чернобыльская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сталинград, тульская область, происшествия