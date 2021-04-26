https://ria.ru/20210426/chekhiya-1730062192.html

Эксперт объяснил причину разницы в трактовках событий во Врбетице

Эксперт объяснил причину разницы в трактовках событий во Врбетице

Разночтения в трактовке событий во Врбетице стали следствием внутриполитической борьбы в Чехии, считает доцент кафедры политологии и социологии политических... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T21:27

2021-04-26T21:27

2021-04-26T21:28

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Разночтения в трактовке событий во Врбетице стали следствием внутриполитической борьбы в Чехии, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Каневский.Ранее глава верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил заявил, что сенат рассмотрит возможность подачи конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана в связи с якобы допущенным рассекречиванием им некоторых данных во время телеобращения к согражданам, что может рассматриваться как измена родине. Выстрчил также сообщил о том, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной сенату петицией за подачу конституционной жалобы на Земана по обвинению его в измене родине."Разночтения в трактовке событий во Врбетице стали следствием внутриполитической борьбы в Чехии. Партия Андрея Бабиша (премьер Чехии – ред.) "Акция недовольных граждан" проседает в рейтингах, одновременно на новый виток вышло расследование против его бизнеса Agrofert. Хотел ли он намеренно использовать российский фактор, до конца не ясно, однако позиция президента Земана явно оказалась для него неприятным сюрпризом", - сказал Каневский РИА Новости.По его мнению, Земану терять гораздо меньше, так как это его последний президентский срок, но он не рассчитывает уходить с политической сцены. "Его традиционная пророссийская, прокитайская и антиглобализационная риторика находит отклик среди определенных групп избирателей, отсюда его четкая оппозиция мнению Бабиша и правящей партии", - добавил эксперт.Земан в минувшее воскресенье впервые выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил о том, что расследование взрывов на складах в деревне Врбетице продолжается, и в этом деле существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210426/oruzhie-1730060723.html

https://ria.ru/20210426/chekhiya-1729967461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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