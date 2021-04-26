Лидеры стран Вышеградской группы выразили солидарность с Чехией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал совещание глав правительств Вышеградской группы "по российскому вопросу".
"Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии выражаем полную солидарность с Чехией, нашим близким партнером и соседом, в связи с участием российских агентов военной разведки в действиях, приведших ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году", - говорится в документе.
"Мы осуждаем этот очередной достойный сожаления акт агрессии и нарушение международного права, сделанный Россией на европейской земле, а также непропорциональные меры, принятые Россией в ответ на вполне мотивированное решение Чешской Республики об удалении 18 российских офицеров разведки с ее территории, и мы предлагаем Чехии нашу дипломатическую и консульскую поддержку", - отмечается в декларации.
Премьер-министры заявили, что осуждают "действия российских агентов разведки" и "полны решимости совместно с другими государствами-членами Европейского союза принять меры", чтобы усилить способность ЕС отвечать на подобные действия.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
19 апреля, 19:50Генпрокурор Чехии рассказал о причастных ко взрыву во Врбетице
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".