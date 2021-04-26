https://ria.ru/20210426/chekhiya-1730005833.html

Лидеры стран Вышеградской группы выразили солидарность с Чехией

Лидеры стран Вышеградской группы выразили солидарность с Чехией

Главы правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) поддержали Прагу в ситуации вокруг взрывов во Врбетице, говорится в декларации,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:59

2021-04-26T15:59

2021-04-26T15:59

россия

матеуш моравецкий

якуб кулганек

андрей бабиш

польша

чехия

словакия

венгрия

в мире

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ВАРШАВА, 26 апр – РИА Новости. Главы правительств стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) поддержали Прагу в ситуации вокруг взрывов во Врбетице, говорится в декларации, распространенной в понедельник по итогам совещания премьеров.В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал совещание глав правительств Вышеградской группы "по российскому вопросу"."Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии выражаем полную солидарность с Чехией, нашим близким партнером и соседом, в связи с участием российских агентов военной разведки в действиях, приведших ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году", - говорится в документе."Мы осуждаем этот очередной достойный сожаления акт агрессии и нарушение международного права, сделанный Россией на европейской земле, а также непропорциональные меры, принятые Россией в ответ на вполне мотивированное решение Чешской Республики об удалении 18 российских офицеров разведки с ее территории, и мы предлагаем Чехии нашу дипломатическую и консульскую поддержку", - отмечается в декларации.Премьер-министры заявили, что осуждают "действия российских агентов разведки" и "полны решимости совместно с другими государствами-членами Европейского союза принять меры", чтобы усилить способность ЕС отвечать на подобные действия.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210426/polsha-1729926828.html

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728998872.html

россия

польша

чехия

словакия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, матеуш моравецкий, якуб кулганек, андрей бабиш, польша, чехия, словакия, венгрия, в мире