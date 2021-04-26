https://ria.ru/20210426/chekhiya-1730004824.html

Вице-премьер Чехии заявил о "единственной версии" взрыва во Врбетице

Вице-премьер Чехии заявил о "единственной версии" взрыва во Врбетице

В деле по Врбетице существует лишь одна версия, та, которая связана с передвижением (по территории Чехии) членов (иностранного разведывательного) подразделения... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:50

2021-04-26T15:50

2021-04-26T16:08

россия

ян гамачек

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ПРАГА, 26 апр – РИА Новости. В деле по Врбетице существует лишь одна версия, та, которая связана с передвижением (по территории Чехии) членов (иностранного разведывательного) подразделения 29155, заявил в понедельник журналистам первый вице-премьер Ян Гамачек.Ранее, в воскресенье, президент Чехии Милош Земан в телеобращении к согражданам заявил о том, что расследование взрывов на складах в деревне Врбетице продолжается, и в этом деле существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы."Насколько я знаю, в этом деле есть лишь одна версия расследования, и она связана с передвижением (по территории Чехии) членов (иностранного разведывательного) подразделения 29155", - сказал Гамачек.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210426/lavrov-1729993507.html

https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729858867.html

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россия, ян гамачек, якуб кулганек, андрей бабиш, мид чехии, чехия, в мире