https://ria.ru/20210426/chekhiya-1729967461.html

В Кремле прокомментировали заявление Земана по Врбетице

В Кремле прокомментировали заявление Земана по Врбетице

Чехия выдвинула безосновательные и очень серьезные обвинения в адрес РФ, но их озвучивание без доказательств – из ряда вон, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:00

2021-04-26T13:00

2021-04-26T13:03

россия

милош земан

мид чехии

дмитрий песков

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чехия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Чехия выдвинула безосновательные и очень серьезные обвинения в адрес РФ, но их озвучивание без доказательств – из ряда вон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, мы видели и обратили внимание на это заявление (президента Чехии Милоша Земана). Мы в этой связи можем повторить еще раз: какие-либо обвинения России в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны и не имеют под собой никакой основы. Это очень серьезные обвинения в адрес России, которые были озвучены, но озвучивание таких обвинений без доказательств безосновательно, это, конечно, из ряда вон выходящее действие", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявление Земана.Песков также заявил, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям."Они (заявления Чехии) не дружественные, и они не просто идут вразрез с интересами, наверное, народов двух стран, но и наносят чрезвычайный вред нашим двусторонним отношениям, точнее, уже нанесли", - сказал он журналистам.В воскресенье с чрезвычайным телеобращением к согражданам выступил президент Чехии Милош Земан, который впервые после обнародования руководителями правительства 17 апреля ситуации со взрывами в Врбетице в 2014 году высказал свое отношение к ней. В частности, Земан заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств о том, были ли на территории складов агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, по словам Земана, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего - непрофессиональные действия сотрудников склада и деятельность агентов иностранных спецслужб. Обе версии, по словам Земана, должны быть тщательно проверены.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/zeman-1729926493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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