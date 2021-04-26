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https://ria.ru/20210426/chekhiya-1729899016.html
В Чехии заявили, что слова Земана о взрыве на складе "порадовали" Москву
В Чехии заявили, что слова Земана о взрыве на складе "порадовали" Москву
Больше всего выступление президента Чехии Милоша Земана, посвященное взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, порадовало Москву, заявил первый... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:40
2021-04-26T01:12
россия
ян гамачек
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 26 апр - РИА Новость. Больше всего выступление президента Чехии Милоша Земана, посвященное взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, порадовало Москву, заявил первый вице-премьер республики Ян Гамачек.Земан в воскресенье выступил с чрезвычайным телеобращением к согражданам, в котором впервые выразил отношение вокруг ситуации со взрывом на складе. В частности, он заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, по словам Земана, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего - непрофессиональные действия работников склада и деятельность иностранных спецслужб. Обе версии, по словам Земана, должны быть тщательно проверены.Гамачек выразил мнение, что Земан зря пытался объяснить столь сложный случай в восьмиминутном телевыступлении.Вице премьер заявил о существовании закрытого документа, в котором, по его утверждению, содержится намного больше доказательств причастности российских агентов к взрывам в Врбетице. При этом Гамачек отметил, что правительство полностью доверяет работе генпрокуратуры, полиции и спецслужб."Если бы их информация не была убедительной, я не решился бы как (исполнявший в то время обязанности) глава МИД на столь беспрецедентные меры в отношении России (высылку 18 сотрудников российского посольства в Праге)", - сказал Гамачек.Телевыступление Земана подвергли критике и другие чешские политики. В частности, глава сената Милош Выстрчил заявил, что Земан привел информацию из "живого" (расследуемого) дела, чем мог осложнить его расследование и поставить под угрозу безопасность республики.По мнению одного из лидеров оппозиции, главы Гражданской демократической партии Петра Фиалы, президент в своем "чрезвычайном" выступлении ничего чрезвычайно важного не сообщил, "все сказанное он мог произнести уже давно".Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ранее высказывание Земана, отметила, что представители политического истеблишмента Чехии сами себя постоянно опровергают. Никаких предпосылок для чрезвычайного заявления, по словам Захаровой, у президента Чехии не было.Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/volodin-1729870607.html
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россия, ян гамачек, милош земан, чехия, в мире

В Чехии заявили, что слова Земана о взрыве на складе "порадовали" Москву

00:40 26.04.2021 (обновлено: 01:12 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 26 апр - РИА Новость. Больше всего выступление президента Чехии Милоша Земана, посвященное взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, порадовало Москву, заявил первый вице-премьер республики Ян Гамачек.
Земан в воскресенье выступил с чрезвычайным телеобращением к согражданам, в котором впервые выразил отношение вокруг ситуации со взрывом на складе. В частности, он заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, по словам Земана, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего - непрофессиональные действия работников склада и деятельность иностранных спецслужб. Обе версии, по словам Земана, должны быть тщательно проверены.
Гамачек выразил мнение, что Земан зря пытался объяснить столь сложный случай в восьмиминутном телевыступлении.
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"По правде говоря, наибольшую радость от этого получили в Москве. (Земан) придал к тому (объяснению) вторую версию (о непрофессиональном обращении), не знаю почему, Чехии это не слишком помогло", - заявил Гамачек вечером в воскресенье в выступлении по телеканалу Nova.

Вице премьер заявил о существовании закрытого документа, в котором, по его утверждению, содержится намного больше доказательств причастности российских агентов к взрывам в Врбетице. При этом Гамачек отметил, что правительство полностью доверяет работе генпрокуратуры, полиции и спецслужб.
"Если бы их информация не была убедительной, я не решился бы как (исполнявший в то время обязанности) глава МИД на столь беспрецедентные меры в отношении России (высылку 18 сотрудников российского посольства в Праге)", - сказал Гамачек.
Телевыступление Земана подвергли критике и другие чешские политики. В частности, глава сената Милош Выстрчил заявил, что Земан привел информацию из "живого" (расследуемого) дела, чем мог осложнить его расследование и поставить под угрозу безопасность республики.
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По мнению одного из лидеров оппозиции, главы Гражданской демократической партии Петра Фиалы, президент в своем "чрезвычайном" выступлении ничего чрезвычайно важного не сообщил, "все сказанное он мог произнести уже давно".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ранее высказывание Земана, отметила, что представители политического истеблишмента Чехии сами себя постоянно опровергают. Никаких предпосылок для чрезвычайного заявления, по словам Захаровой, у президента Чехии не было.
Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
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