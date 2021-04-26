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На Украине почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС
На Украине почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков почтил память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, трансляцию вел телеканал... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:51
2021-04-26T08:51
2021-04-26T08:51
руслан стефанчук
дмитрий разумков
чернобыльская аэс
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украина
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков почтил память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, трансляцию вел телеканал "Украина24".Разумков возложил цветы к памятнику чернобыльцам в Киеве.Вместе со спикером почтили память первый зампредседателя Рады Руслан Стефанчук и зампредседателя Елена Кондратюк.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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руслан стефанчук, дмитрий разумков, чернобыльская аэс, киев, украина, в мире