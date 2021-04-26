https://ria.ru/20210426/chaes-1729914676.html

На Украине почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС

На Украине почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков почтил память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, трансляцию вел телеканал... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:51

2021-04-26T08:51

2021-04-26T08:51

руслан стефанчук

дмитрий разумков

чернобыльская аэс

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков почтил память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, трансляцию вел телеканал "Украина24".Разумков возложил цветы к памятнику чернобыльцам в Киеве.Вместе со спикером почтили память первый зампредседателя Рады Руслан Стефанчук и зампредседателя Елена Кондратюк.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729913965.html

киев

украина

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руслан стефанчук, дмитрий разумков, чернобыльская аэс, киев, украина, в мире