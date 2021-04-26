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КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
Версия теракта как причины катастрофы на Чернобыльской АЭС рассматривалась очень серьезно, любая информация перепроверялась самым тщательным образом, с... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T03:05
2021-04-26T03:05
2021-04-26T03:05
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Версия теракта как причины катастрофы на Чернобыльской АЭС рассматривалась очень серьезно, любая информация перепроверялась самым тщательным образом, с привлечением специалистов разного профиля, но в конце концов выяснилось, что к аварии привели действия персонала четвертого энергоблока, рассказал в интервью РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук, в свое время бывший начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.По словам Ткачука, версия теракта "рассматривалась очень серьезно".Все версии кропотливо дополнялись, кропотливо анализировались разными специалистами, отметил он."В конце концов, после расследования, как мы знаем, причиной аварии были названы действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен", - сказал собеседник агентства.Ткачук напомнил, что ранее были рассекречены документы КГБ, свидетельствовавшие, что дисциплина персонала Чернобыльской АЭС оставляла желать лучшего."Наверное, люди думали, что такого рода аварий быть не может, и были уверены, что реакторы совершенно безопасны. Благодушие имело место", - сказал он.
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россия, чернобыльская аэс, ссср, в мире
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Версия теракта как причины катастрофы на Чернобыльской АЭС
рассматривалась очень серьезно, любая информация перепроверялась самым тщательным образом, с привлечением специалистов разного профиля, но в конце концов выяснилось, что к аварии привели действия персонала четвертого энергоблока, рассказал в интервью РИА Новости генерал-майор ФСБ России
в отставке Анатолий Ткачук, в свое время бывший начальником оперативной группы КГБ СССР
по войскам чернобыльской зоны.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.
По словам Ткачука, версия теракта "рассматривалась очень серьезно".
"Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их", - сказал он.
"Но мы занимались проверкой с самого начала строительства Чернобыльской станции. Подняли все документы, всю оперативную информацию. И оказалось, что было очень много данных, которые докладывались в Москву и по линии атомной энергетики, и по линии КГБ о том, что при сооружении АЭС имелось много нарушений – и по технологии, и по качеству материалов, и так далее. И эта версия тоже была – не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?", - добавил Ткачук.
Все версии кропотливо дополнялись, кропотливо анализировались разными специалистами, отметил он.
"В конце концов, после расследования, как мы знаем, причиной аварии были названы действия персонала четвертого энергоблока, человеческий фактор, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен", - сказал собеседник агентства.
Ткачук напомнил, что ранее были рассекречены документы КГБ, свидетельствовавшие, что дисциплина персонала Чернобыльской АЭС оставляла желать лучшего.
"Наверное, люди думали, что такого рода аварий быть не может, и были уверены, что реакторы совершенно безопасны. Благодушие имело место", - сказал он.