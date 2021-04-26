Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/chaes-1729902582.html
Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
Иностранные разведки хотели, используя агентов из числа завербованных граждан СССР, получить информацию о том, что происходит в районе Чернобыльской АЭС после... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T02:48
2021-04-26T02:48
россия
чернобыльская аэс
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155745/16/1557451690_0:206:3098:1949_1920x0_80_0_0_9136269b4b43fc7eb37146fb7d5e8d61.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Иностранные разведки хотели, используя агентов из числа завербованных граждан СССР, получить информацию о том, что происходит в районе Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года, каковы причины катастрофы и как действует государственная система СССР, ликвидируя последствия случившегося, но советская контрразведка сумела выявить тех, кто пытался добыть и передать эту информацию за рубеж.Об этом в интервью РИА Новости в канун 35-летия Чернобыльской аварии рассказал непосредственный участник тех событий, генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.В свое время Ткачук был начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны. Одной из главных задач военных контрразведчиков было противодействовать попыткам иностранных разведывательных служб получить представлявшую для них интерес информацию, касавшуюся ситуации на Чернобыльской АЭС.Во-вторых, зарубежным разведкам нужны были данные для понимания того, какие меры безопасности в атомной энергетике надо предпринимать и что учитывать в развитии ядерных вооружений – это требовалось странам с развитой собственной атомной отраслью, добавил он."Кроме того, очень важно, что, изучая последствия Чернобыльской аварии, можно, по существу, моделировать последствия уничтожения атомного энергоблока в ходе военного конфликта, а также и результаты применения ядерного оружия – только здесь не было таких поражающих факторов ядерного взрыва, как ударная волна, электромагнитный импульс, сильные пожары, а было только сильное радиоактивное загрязнение местности", - добавил Ткачук.По его словам, в любом случае, иностранным разведкам важно было узнать, как в таком случае действует советская гражданская оборона, армия, медицина, система госрезерва, другие различные службы, как принимаются и исполняются распоряжения на разных этажах власти. "Словом, как работает громадный государственный механизм", - отметил собеседник агентства.Ткачук обрисовал сложности, с которыми столкнулась советская контрразведка в Чернобыле."И вот надо было всех этих людей закрыть от подходов к ним зарубежных разведок. Кроме того, надо было зачастую в полевых условиях обеспечить сохранность огромного количества разных секретных документов", - добавил Ткачук.В рассекреченных ранее документах КГБ отмечалось, что по мере того как обстановка на площадке станции более-менее нормализовалась, туда все чаще в составе иностранных делегаций под видом ученых и журналистов стали приезжать кадровые сотрудники спецслужб."Но это именно кадровые сотрудники разведок. А нам ведь еще надо было не допустить проникновения в район атомной станции их агентуры, то есть завербованных советских граждан… И требовалось пресечь попытки вынести за пределы чернобыльской зоны разные предметы, материалы, интересовавшие иностранные разведслужбы", - добавил Ткачук.Он рассказал, как сотрудники КГБ выявляли таких людей.По словам Ткачука, контрразведка со своей задачей справилась."Все то, что нужно было знать нашей науке, чтобы применять в будущем, для развития атомной энергетики, она получила. А кому не надо было знать, что не надо, они не получили. Утечек информации мы не допустили. Но зато накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут получены сторонними лицами, и как этому противодействовать. Хотя к тому времени уже был налажен процесс информирования международного сообщества", - сказал он.
https://ria.ru/20210426/chaes-1729901076.html
https://ria.ru/20210426/chaes-1729900858.html
https://ria.ru/20210425/chaes-1729828816.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200426/1570600211.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155745/16/1557451690_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_5ebc67728a1a4c7eb739cd146b406c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чернобыльская аэс, ссср, в мире

Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов

02:48 26.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Заброшенный Дворец культуры Энергетик на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Иностранные разведки хотели, используя агентов из числа завербованных граждан СССР, получить информацию о том, что происходит в районе Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года, каковы причины катастрофы и как действует государственная система СССР, ликвидируя последствия случившегося, но советская контрразведка сумела выявить тех, кто пытался добыть и передать эту информацию за рубеж.
Об этом в интервью РИА Новости в канун 35-летия Чернобыльской аварии рассказал непосредственный участник тех событий, генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.
В свое время Ткачук был начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны. Одной из главных задач военных контрразведчиков было противодействовать попыткам иностранных разведывательных служб получить представлявшую для них интерес информацию, касавшуюся ситуации на Чернобыльской АЭС.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
01:37
В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
"Любая мало-мальски уважавшая себя разведка обязана была работать по Чернобылю", - подчеркнул Ткачук. "Во-первых, с точки зрения сбора информации о том, что произошло. Очень желательно было получить пробы прямо с места. Ситуация в Чернобыле была уникальная, процесс возникновения и развития аварии был уникален", - пояснил он.
Во-вторых, зарубежным разведкам нужны были данные для понимания того, какие меры безопасности в атомной энергетике надо предпринимать и что учитывать в развитии ядерных вооружений – это требовалось странам с развитой собственной атомной отраслью, добавил он.
"Кроме того, очень важно, что, изучая последствия Чернобыльской аварии, можно, по существу, моделировать последствия уничтожения атомного энергоблока в ходе военного конфликта, а также и результаты применения ядерного оружия – только здесь не было таких поражающих факторов ядерного взрыва, как ударная волна, электромагнитный импульс, сильные пожары, а было только сильное радиоактивное загрязнение местности", - добавил Ткачук.
По его словам, в любом случае, иностранным разведкам важно было узнать, как в таком случае действует советская гражданская оборона, армия, медицина, система госрезерва, другие различные службы, как принимаются и исполняются распоряжения на разных этажах власти. "Словом, как работает громадный государственный механизм", - отметил собеседник агентства.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
01:33
В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
Ткачук обрисовал сложности, с которыми столкнулась советская контрразведка в Чернобыле.
"Одновременно в Чернобыле были задействованы несколько десятков тысяч военных. Причем как кадровых, так и призванных из запаса. Также в районе атомной станции работали закрытые институты, конструкторские предприятия, оборонные предприятия. Представьте, какая была просто невероятная концентрация в одном месте носителей совершенно секретной, разнообразной информации и техники, которые в обычной обстановке были разбросанные по разным местам и надежно скрыты за барьерами на закрытых территориях, к которым чужие разведки не могли подобраться", - пояснил он.
"И вот надо было всех этих людей закрыть от подходов к ним зарубежных разведок. Кроме того, надо было зачастую в полевых условиях обеспечить сохранность огромного количества разных секретных документов", - добавил Ткачук.
В рассекреченных ранее документах КГБ отмечалось, что по мере того как обстановка на площадке станции более-менее нормализовалась, туда все чаще в составе иностранных делегаций под видом ученых и журналистов стали приезжать кадровые сотрудники спецслужб.
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 10:11
Радиолог вспомнил, как участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС
"Но это именно кадровые сотрудники разведок. А нам ведь еще надо было не допустить проникновения в район атомной станции их агентуры, то есть завербованных советских граждан… И требовалось пресечь попытки вынести за пределы чернобыльской зоны разные предметы, материалы, интересовавшие иностранные разведслужбы", - добавил Ткачук.
Он рассказал, как сотрудники КГБ выявляли таких людей.
"Мы внимательно изучали материалы на тех, кто приезжает в Чернобыльскую зону. Кстати, тоже ведь громадная и кропотливая работа. Так вот, бросалось в глаза, что некоторые люди инициативно и как-то уж очень настойчиво писали рапорты с просьбой направить их в Чернобыль. Мотивировали это повышенным окладом, дополнительной выслугой лет. Мы присматривались к этим людям и, оценивая их биографию и личные качества, видели, что их интерес к Чернобылю явно управляем", - рассказал собеседник агентства.
По словам Ткачука, контрразведка со своей задачей справилась.
"Все то, что нужно было знать нашей науке, чтобы применять в будущем, для развития атомной энергетики, она получила. А кому не надо было знать, что не надо, они не получили. Утечек информации мы не допустили. Но зато накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут получены сторонними лицами, и как этому противодействовать. Хотя к тому времени уже был налажен процесс информирования международного сообщества", - сказал он.
Защитная оболочка в форме арки Укрытие-2, возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2020
26 апреля 2020, 20:24
"Приборы зашкаливали". Атомщик ЧАЭС рассказал о неизвестных авариях
 
РоссияЧернобыльская АЭССССРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"
03:46В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния