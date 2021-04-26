https://ria.ru/20210426/chaes-1729902582.html

Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов

Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов

Иностранные разведки хотели, используя агентов из числа завербованных граждан СССР, получить информацию о том, что происходит в районе Чернобыльской АЭС после... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T02:48

2021-04-26T02:48

2021-04-26T02:48

россия

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Иностранные разведки хотели, используя агентов из числа завербованных граждан СССР, получить информацию о том, что происходит в районе Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года, каковы причины катастрофы и как действует государственная система СССР, ликвидируя последствия случившегося, но советская контрразведка сумела выявить тех, кто пытался добыть и передать эту информацию за рубеж.Об этом в интервью РИА Новости в канун 35-летия Чернобыльской аварии рассказал непосредственный участник тех событий, генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.В свое время Ткачук был начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны. Одной из главных задач военных контрразведчиков было противодействовать попыткам иностранных разведывательных служб получить представлявшую для них интерес информацию, касавшуюся ситуации на Чернобыльской АЭС.Во-вторых, зарубежным разведкам нужны были данные для понимания того, какие меры безопасности в атомной энергетике надо предпринимать и что учитывать в развитии ядерных вооружений – это требовалось странам с развитой собственной атомной отраслью, добавил он."Кроме того, очень важно, что, изучая последствия Чернобыльской аварии, можно, по существу, моделировать последствия уничтожения атомного энергоблока в ходе военного конфликта, а также и результаты применения ядерного оружия – только здесь не было таких поражающих факторов ядерного взрыва, как ударная волна, электромагнитный импульс, сильные пожары, а было только сильное радиоактивное загрязнение местности", - добавил Ткачук.По его словам, в любом случае, иностранным разведкам важно было узнать, как в таком случае действует советская гражданская оборона, армия, медицина, система госрезерва, другие различные службы, как принимаются и исполняются распоряжения на разных этажах власти. "Словом, как работает громадный государственный механизм", - отметил собеседник агентства.Ткачук обрисовал сложности, с которыми столкнулась советская контрразведка в Чернобыле."И вот надо было всех этих людей закрыть от подходов к ним зарубежных разведок. Кроме того, надо было зачастую в полевых условиях обеспечить сохранность огромного количества разных секретных документов", - добавил Ткачук.В рассекреченных ранее документах КГБ отмечалось, что по мере того как обстановка на площадке станции более-менее нормализовалась, туда все чаще в составе иностранных делегаций под видом ученых и журналистов стали приезжать кадровые сотрудники спецслужб."Но это именно кадровые сотрудники разведок. А нам ведь еще надо было не допустить проникновения в район атомной станции их агентуры, то есть завербованных советских граждан… И требовалось пресечь попытки вынести за пределы чернобыльской зоны разные предметы, материалы, интересовавшие иностранные разведслужбы", - добавил Ткачук.Он рассказал, как сотрудники КГБ выявляли таких людей.По словам Ткачука, контрразведка со своей задачей справилась."Все то, что нужно было знать нашей науке, чтобы применять в будущем, для развития атомной энергетики, она получила. А кому не надо было знать, что не надо, они не получили. Утечек информации мы не допустили. Но зато накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут получены сторонними лицами, и как этому противодействовать. Хотя к тому времени уже был налажен процесс информирования международного сообщества", - сказал он.

https://ria.ru/20210426/chaes-1729901076.html

https://ria.ru/20210426/chaes-1729900858.html

https://ria.ru/20210425/chaes-1729828816.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200426/1570600211.html

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россия, чернобыльская аэс, ссср, в мире