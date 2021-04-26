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В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
Медицинские последствия для лиц, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сохранятся еще долго, речь, в частности,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T01:37
2021-04-26T01:37
2021-04-26T01:37
россия
чернобыльская аэс
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Медицинские последствия для лиц, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сохранятся еще долго, речь, в частности, идет о повышения эффективности медицинской помощи, оказываемой этим людям, говорится в Национальном докладе Российской Федерации к 35-летию аварии на ЧАЭС.Доклад "35 лет Чернобыльской аварии. Итоги и перспективы преодоления ее последствий в России" подготовлен специалистами госкорпорации "Росатом", Российской академии наук, МЧС, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Роспотребнадзора и других организаций. Доклад вышел под эгидой Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН. Текст доклада имеется в распоряжении РИА Новости.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться. На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.Специалисты из России, Белоруссии, Украины и балтийских стран более осторожны в своих прогнозах, отмечается в документе.Так, специалисты российского Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) на основе анализа накопленных за 35 лет больших массивов медико-дозиметрических данных относят к радиационно-обусловленным последствиям повышенную заболеваемость и смертность от лейкозов среди российских ликвидаторов в первые десять лет после аварии (около 50% над спонтанным уровнем); высокий уровень заболеваний раком щитовидной железы среди лиц, бывших детьми и подростками на момент аварии и проживавших на территориях с плотностью загрязнения выше 5 кюри на квадратный километр (около 50% над спонтанным уровнем); превышение над спонтанным уровнем онкологической заболеваемости среди российских ликвидаторов (около 5%) и, возможно, среди населения наиболее загрязненных радионуклидами территорий (около 1%) как за прошедшие 35 лет после аварии, так, возможно, и в последующие годы.Также специалисты НРЭР относят к последствиям воздействия превышение над спонтанным уровнем смертности от болезней системы кровообращения (в первую очередь, от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний) среди российских ликвидаторов 1986-1987 года въезда в зону аварии (около 5%) как за прошедшие 35 лет после аварии, так, возможно, и в последующие годы; повышенный (на 20%) уровень смертности от болезней системы кровообращения для 10% ликвидаторов, составляющих группу повышенного радиационного риска, за прошедшие 35 лет после аварии, и, не исключено, в дальнейшем."Исходя из этого, специалисты НРЭР считают, что проблема минимизации медицинских последствий и повышения эффективности медицинской помощи лицам, относящимся к группам повышенного радиационного риска, сохранит актуальность не только на ближайшие годы, но и на длительную перспективу", - говорится в докладе.Национальный радиационно-эпидемиологический регистр представляет собой государственную информационную систему персональных данных лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий, ядерных испытаний и иных радиационных аварий, и инцидентов, которая создана в целях обеспечения учета изменений состояния здоровья таких лиц в течение их жизни.
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россия, чернобыльская аэс, общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Медицинские последствия для лиц, которые подверглись воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС
, сохранятся еще долго, речь, в частности, идет о повышения эффективности медицинской помощи, оказываемой этим людям, говорится в Национальном докладе Российской Федерации
к 35-летию аварии на ЧАЭС.
Доклад "35 лет Чернобыльской аварии. Итоги и перспективы преодоления ее последствий в России" подготовлен специалистами госкорпорации "Росатом", Российской академии наук, МЧС, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Роспотребнадзора и других организаций. Доклад вышел под эгидой Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН. Текст доклада имеется в распоряжении РИА Новости.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться. На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.
"Международное научное сообщество согласно также с тем, что за 20 лет после аварии убедительных свидетельств проявления других негативных последствий для здоровья ликвидаторов и населения (кроме рака щитовидной железы у детей), которые можно было бы отнести на счет воздействия облучения, не было получено. Поэтому с радиологической точки зрения прогнозы в отношении здоровья затронутых аварией людей в целом преимущественно положительные", - говорится в докладе.
Специалисты из России, Белоруссии, Украины и балтийских стран более осторожны в своих прогнозах, отмечается в документе.
Так, специалисты российского Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) на основе анализа накопленных за 35 лет больших массивов медико-дозиметрических данных относят к радиационно-обусловленным последствиям повышенную заболеваемость и смертность от лейкозов среди российских ликвидаторов в первые десять лет после аварии (около 50% над спонтанным уровнем); высокий уровень заболеваний раком щитовидной железы среди лиц, бывших детьми и подростками на момент аварии и проживавших на территориях с плотностью загрязнения выше 5 кюри на квадратный километр (около 50% над спонтанным уровнем); превышение над спонтанным уровнем онкологической заболеваемости среди российских ликвидаторов (около 5%) и, возможно, среди населения наиболее загрязненных радионуклидами территорий (около 1%) как за прошедшие 35 лет после аварии, так, возможно, и в последующие годы.
Также специалисты НРЭР относят к последствиям воздействия превышение над спонтанным уровнем смертности от болезней системы кровообращения (в первую очередь, от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний) среди российских ликвидаторов 1986-1987 года въезда в зону аварии (около 5%) как за прошедшие 35 лет после аварии, так, возможно, и в последующие годы; повышенный (на 20%) уровень смертности от болезней системы кровообращения для 10% ликвидаторов, составляющих группу повышенного радиационного риска, за прошедшие 35 лет после аварии, и, не исключено, в дальнейшем.
"Исходя из этого, специалисты НРЭР считают, что проблема минимизации медицинских последствий и повышения эффективности медицинской помощи лицам, относящимся к группам повышенного радиационного риска, сохранит актуальность не только на ближайшие годы, но и на длительную перспективу", - говорится в докладе.
Национальный радиационно-эпидемиологический регистр представляет собой государственную информационную систему персональных данных лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий, ядерных испытаний и иных радиационных аварий, и инцидентов, которая создана в целях обеспечения учета изменений состояния здоровья таких лиц в течение их жизни.