https://ria.ru/20210426/chaes-1729900858.html

В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС

В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС

Радиационная обстановка на территориях в России, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, значительно улучшилась, причем площади загрязненных... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T01:33

2021-04-26T01:33

2021-04-26T02:27

россия

чернобыльская аэс

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Радиационная обстановка на территориях в России, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, значительно улучшилась, причем площади загрязненных земель сельскохозяйственного назначения сократились в несколько раз, говорится в Национальном докладе Российской Федерации к 35-летию аварии на ЧАЭС.Доклад "35 лет Чернобыльской аварии. Итоги и перспективы преодоления ее последствий в России" подготовлен специалистами госкорпорации "Росатом", Российской академии наук, МЧС, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Роспотребнадзора и других организаций. Документ вышел под эгидой Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН. Текст доклада имеется в распоряжении РИА Новости.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате катастрофы в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться. На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.Отмечено, что площади загрязненных земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с 1987 годом сократились в несколько раз, причем в Брянской области площадь угодий, относящихся к зоне отчуждения, уменьшилась на порядок.Также отмечается, что уровни загрязнения воды в реках, протекающих по загрязненным территориям Брянской области, и в колодцах в самых загрязненных населенных пунктах "на два-три порядка ниже действующих уровней вмешательства". "Исключение составляют несколько непроточных водных объектов. Из-за загрязнения донных отложений в выловленной рыбе продолжают регистрироваться сверхнормативные уровни содержания цезия-137", - говорится в докладе. С радиоактивным изотопом цезием-137 в долгосрочном плане связаны основные радиоэкологические последствия на большей части чернобыльского следа в России.Вместе с тем, из-за относительно медленных скоростей самоочищения лесов на юго-западе Брянской области эпизодическое превышение нормативов наблюдается в древесине, недревесных лесных ресурсах и мясе диких животных.В целом отмечается, что спустя 35 лет после аварии на подавляющем большинстве территорий, отнесенных законодательством к зонам загрязнения, проживание населения и ведение хозяйственной деятельности могут осуществляться без каких-либо ограничений по радиационному фактору. Отсутствие таких ограничений должно быть окончательно закреплено через снятие с указанных территорий статуса зон радиоактивного загрязнения, указывается в докладе.Специальные меры остаются необходимыми в 11 хозяйствах юго-западных районов Брянской области, где наблюдается превышение гигиенических нормативов в продукции животноводства. Без применения таких мер производство сверхнормативно загрязненного молока и молочных продуктов может отмечаться до 2025-2030 годов, написано в докладе.Как указывают авторы документа, возврат в хозяйственное использование отчужденных земель может идти постепенно при наличии соответствующего запроса со стороны хозяйствующих субъектов и при должном ведении радиационного контроля при их использовании. "Опыт проведения защитных и реабилитационных мероприятий в сельском хозяйстве позволяет обеспечить производство нормативно чистой продукции", - отмечается в докладе.Радиологические проблемы в лесах имеют более долгосрочный характер, полагают специалисты. Для снижения негативного воздействия лесов с относительно высокими уровнями радиоактивного загрязнения на окружающие территории и население и улучшения экологической ситуации необходимо продолжить специальные мероприятия в лесном фонде, направленные на предотвращение выноса радиоактивных веществ на прилегающие территории и улучшение санитарного состояния лесов, считают авторы доклада.

https://ria.ru/20210425/chaes-1729828816.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200426/1570600211.html

https://ria.ru/20200426/1570581383.html

https://ria.ru/20200426/1570581130.html

россия

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россия, чернобыльская аэс, общество