Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/chaes-1729900858.html
В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
Радиационная обстановка на территориях в России, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, значительно улучшилась, причем площади загрязненных... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T01:33
2021-04-26T02:27
россия
чернобыльская аэс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601659347_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_f98d678868b0137af29cf02e3e61b1e2.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Радиационная обстановка на территориях в России, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, значительно улучшилась, причем площади загрязненных земель сельскохозяйственного назначения сократились в несколько раз, говорится в Национальном докладе Российской Федерации к 35-летию аварии на ЧАЭС.Доклад "35 лет Чернобыльской аварии. Итоги и перспективы преодоления ее последствий в России" подготовлен специалистами госкорпорации "Росатом", Российской академии наук, МЧС, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Роспотребнадзора и других организаций. Документ вышел под эгидой Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН. Текст доклада имеется в распоряжении РИА Новости.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате катастрофы в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться. На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.Отмечено, что площади загрязненных земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с 1987 годом сократились в несколько раз, причем в Брянской области площадь угодий, относящихся к зоне отчуждения, уменьшилась на порядок.Также отмечается, что уровни загрязнения воды в реках, протекающих по загрязненным территориям Брянской области, и в колодцах в самых загрязненных населенных пунктах "на два-три порядка ниже действующих уровней вмешательства". "Исключение составляют несколько непроточных водных объектов. Из-за загрязнения донных отложений в выловленной рыбе продолжают регистрироваться сверхнормативные уровни содержания цезия-137", - говорится в докладе. С радиоактивным изотопом цезием-137 в долгосрочном плане связаны основные радиоэкологические последствия на большей части чернобыльского следа в России.Вместе с тем, из-за относительно медленных скоростей самоочищения лесов на юго-западе Брянской области эпизодическое превышение нормативов наблюдается в древесине, недревесных лесных ресурсах и мясе диких животных.В целом отмечается, что спустя 35 лет после аварии на подавляющем большинстве территорий, отнесенных законодательством к зонам загрязнения, проживание населения и ведение хозяйственной деятельности могут осуществляться без каких-либо ограничений по радиационному фактору. Отсутствие таких ограничений должно быть окончательно закреплено через снятие с указанных территорий статуса зон радиоактивного загрязнения, указывается в докладе.Специальные меры остаются необходимыми в 11 хозяйствах юго-западных районов Брянской области, где наблюдается превышение гигиенических нормативов в продукции животноводства. Без применения таких мер производство сверхнормативно загрязненного молока и молочных продуктов может отмечаться до 2025-2030 годов, написано в докладе.Как указывают авторы документа, возврат в хозяйственное использование отчужденных земель может идти постепенно при наличии соответствующего запроса со стороны хозяйствующих субъектов и при должном ведении радиационного контроля при их использовании. "Опыт проведения защитных и реабилитационных мероприятий в сельском хозяйстве позволяет обеспечить производство нормативно чистой продукции", - отмечается в докладе.Радиологические проблемы в лесах имеют более долгосрочный характер, полагают специалисты. Для снижения негативного воздействия лесов с относительно высокими уровнями радиоактивного загрязнения на окружающие территории и население и улучшения экологической ситуации необходимо продолжить специальные мероприятия в лесном фонде, направленные на предотвращение выноса радиоактивных веществ на прилегающие территории и улучшение санитарного состояния лесов, считают авторы доклада.
https://ria.ru/20210425/chaes-1729828816.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200426/1570600211.html
https://ria.ru/20200426/1570581383.html
https://ria.ru/20200426/1570581130.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601659347_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_772c961d0883dcc876adb26cc9ad098a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чернобыльская аэс, общество

В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС

01:33 26.04.2021 (обновлено: 02:27 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Радиационная обстановка на территориях в России, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, значительно улучшилась, причем площади загрязненных земель сельскохозяйственного назначения сократились в несколько раз, говорится в Национальном докладе Российской Федерации к 35-летию аварии на ЧАЭС.
Доклад "35 лет Чернобыльской аварии. Итоги и перспективы преодоления ее последствий в России" подготовлен специалистами госкорпорации "Росатом", Российской академии наук, МЧС, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Роспотребнадзора и других организаций. Документ вышел под эгидой Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН. Текст доклада имеется в распоряжении РИА Новости.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате катастрофы в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться. На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.
"За 35 лет в результате радиоактивного распада радиационная обстановка на загрязненных территориях существенно улучшилась. Число населенных пунктов в зонах загрязнения заметно сократилось, в первую очередь, за счет слабозагрязненных территорий", - говорится в докладе.
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 10:11
Радиолог вспомнил, как участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС
Отмечено, что площади загрязненных земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с 1987 годом сократились в несколько раз, причем в Брянской области площадь угодий, относящихся к зоне отчуждения, уменьшилась на порядок.
"Даже в наиболее загрязненных районах Брянской области случаи сверхнормативного загрязнения сельскохозяйственной продукции фиксируются редко. В этой связи все более актуальными становятся вопросы полного перехода к ведению сельскохозяйственного производства без ограничения по радиационному фактору", - указано в докладе.
Также отмечается, что уровни загрязнения воды в реках, протекающих по загрязненным территориям Брянской области, и в колодцах в самых загрязненных населенных пунктах "на два-три порядка ниже действующих уровней вмешательства". "Исключение составляют несколько непроточных водных объектов. Из-за загрязнения донных отложений в выловленной рыбе продолжают регистрироваться сверхнормативные уровни содержания цезия-137", - говорится в докладе. С радиоактивным изотопом цезием-137 в долгосрочном плане связаны основные радиоэкологические последствия на большей части чернобыльского следа в России.
Вместе с тем, из-за относительно медленных скоростей самоочищения лесов на юго-западе Брянской области эпизодическое превышение нормативов наблюдается в древесине, недревесных лесных ресурсах и мясе диких животных.
Защитная оболочка в форме арки Укрытие-2, возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2020
26 апреля 2020, 20:24
"Приборы зашкаливали". Атомщик ЧАЭС рассказал о неизвестных авариях
"Вопросы получения нормативно-чистой лесной продукции и предотвращения вторичного загрязнения вследствие лесных пожаров и других природных и антропогенных процессов в наиболее загрязненных районах будут актуальными еще длительное время", - полагают авторы доклада.
В целом отмечается, что спустя 35 лет после аварии на подавляющем большинстве территорий, отнесенных законодательством к зонам загрязнения, проживание населения и ведение хозяйственной деятельности могут осуществляться без каких-либо ограничений по радиационному фактору. Отсутствие таких ограничений должно быть окончательно закреплено через снятие с указанных территорий статуса зон радиоактивного загрязнения, указывается в докладе.
Специальные меры остаются необходимыми в 11 хозяйствах юго-западных районов Брянской области, где наблюдается превышение гигиенических нормативов в продукции животноводства. Без применения таких мер производство сверхнормативно загрязненного молока и молочных продуктов может отмечаться до 2025-2030 годов, написано в докладе.
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2020
26 апреля 2020, 05:36
МЧС рассказало о медпомощи пострадавшим после аварии на ЧАЭС россиянам
Как указывают авторы документа, возврат в хозяйственное использование отчужденных земель может идти постепенно при наличии соответствующего запроса со стороны хозяйствующих субъектов и при должном ведении радиационного контроля при их использовании. "Опыт проведения защитных и реабилитационных мероприятий в сельском хозяйстве позволяет обеспечить производство нормативно чистой продукции", - отмечается в докладе.
Радиологические проблемы в лесах имеют более долгосрочный характер, полагают специалисты. Для снижения негативного воздействия лесов с относительно высокими уровнями радиоактивного загрязнения на окружающие территории и население и улучшения экологической ситуации необходимо продолжить специальные мероприятия в лесном фонде, направленные на предотвращение выноса радиоактивных веществ на прилегающие территории и улучшение санитарного состояния лесов, считают авторы доклада.
Легковой автомобиль, выезжающий из зоны чернобыльской катастрофы, проходит дезактивацию на специально созданном пункте - РИА Новости, 1920, 26.04.2020
26 апреля 2020, 05:08
В России живут более 1,7 миллиона пострадавших от радиации на ЧАЭС
 
РоссияЧернобыльская АЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"
03:46В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния