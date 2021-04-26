https://ria.ru/20210426/chad-1729986146.html

Новым премьером Чада стал бывший глава правительства Альбер Пахими Падаке

Новым премьером Чада стал бывший глава правительства Альбер Пахими Падаке

Бывший глава кабмина Чада Альбер Пахими Падаке назначен главой правительства переходного периода, сообщает телеканал Tchad24. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:21

2021-04-26T14:21

2021-04-26T14:23

альбер пахими падаке

идрис деби

сахель

франция

чад

в мире

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший глава кабмина Чада Альбер Пахими Падаке назначен главой правительства переходного периода, сообщает телеканал Tchad24."Пахими Падаке Альбер назначен премьер-министром, главой правительства переходного периода", - говорится в сообщении телеканала.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. По данным источника РИА Новости, переизбиравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений. Несколько лет армия Чада ведет бои с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия" в районе ливийской границы.Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести "свободные и демократические" выборы.Чад расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5).

https://ria.ru/20210424/chad-1729807028.html

https://ria.ru/20210420/chad-1729094280.html

сахель

франция

чад

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альбер пахими падаке, идрис деби, сахель , франция, чад, в мире