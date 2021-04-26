https://ria.ru/20210426/bolnitsa-1730055321.html

Власти раскрыли подробности нападения на врача в Морозовской больнице

Власти раскрыли подробности нападения на врача в Морозовской больнице

Врач Морозовской детской городской клинической больницы не был инициатором конфликта и не нападал на мужчину, который пришел в реанимацию к годовалой дочке,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T20:06

2021-04-26T20:06

2021-04-26T23:52

морозовская детская городская клиническая больница

здоровье - общество

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Врач Морозовской детской городской клинической больницы не был инициатором конфликта и не нападал на мужчину, который пришел в реанимацию к годовалой дочке, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о конфликте врача клиники и отца госпитализированного ребенка. По его словам, посетителя доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского с травмами головы и ушибами.Как отметили в депздраве, зачинщиком конфликта был отец ребенка."Он оскорбил сотрудника, после чего в присутствии свидетелей нанес врачу телесные повреждения. Удар был нанесен головой в область челюсти врача, в результате чего у врача была разбита губа с кровотечением. На место были вызваны сотрудники полиции и охрана", — рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что мужчину доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского и провели диагностику, необходимости в госпитализации не было."Что касается отказа в посещении ребенка в реанимации, хотели бы отметить, что данное решение было принято администрацией больницы в целях безопасности и сохранения спокойствия пациентов. Ранее во время посещений дочери мужчина проявлял агрессию и позволял себе поведение, недопустимое в стенах медицинского учреждения", — пояснили в ведомстве.Как добавили в депздраве, от имени матери ребенка в адрес администрации медицинской организации поступило заявление с просьбой не допускать зачинщика конфликта в отделение."При этом для гражданина сохранили возможность допуска на территорию больницы с целью встречи с врачами для его информирования о состоянии здоровья ребенка", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210415/krasnoyarsk-1728344850.html

https://ria.ru/20210419/napadenie-1728992767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морозовская детская городская клиническая больница, здоровье - общество, москва, происшествия