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Источник рассказал о конфликте врача с посетителем в Морозовской больнице
Источник рассказал о конфликте врача с посетителем в Морозовской больнице
Врач Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) избил мужчину, пришедшего узнать о состоянии своего ребенка, лечащегося в этой больнице,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:20
2021-04-26T20:11
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врач Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) избил мужчину, пришедшего узнать о состоянии своего ребенка, лечащегося в этой больнице, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник в НИИ (научно-исследовательский институт) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского был доставлен мужчина 1993 года рождения, у него были диагностированы травмы головы и ушибы.По данному факту проводится проверка, уточнил источник РИА Новости.
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нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, москва, происшествия

Источник рассказал о конфликте врача с посетителем в Морозовской больнице

15:20 26.04.2021 (обновлено: 20:11 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врач Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) избил мужчину, пришедшего узнать о состоянии своего ребенка, лечащегося в этой больнице, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник в НИИ (научно-исследовательский институт) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского был доставлен мужчина 1993 года рождения, у него были диагностированы травмы головы и ушибы.
"У мужчины произошел конфликт в отделении реанимации и интенсивной терапии Морозовской ДГКБ с врачом, в результате которого последний избил мужчину. Конфликт начался после того, как пострадавший пришел к своему маленькому ребенку", - сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка, уточнил источник РИА Новости.
Морозовская детская городская клиническая больница - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 20:06
Власти раскрыли подробности нападения на врача в Морозовской больнице
 
НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоМоскваПроисшествия
 
 
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