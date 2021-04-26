https://ria.ru/20210426/bolnitsa-1729998854.html
Источник рассказал о конфликте врача с посетителем в Морозовской больнице
Источник рассказал о конфликте врача с посетителем в Морозовской больнице
Врач Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) избил мужчину, пришедшего узнать о состоянии своего ребенка, лечащегося в этой больнице,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:20
2021-04-26T15:20
2021-04-26T20:11
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врач Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) избил мужчину, пришедшего узнать о состоянии своего ребенка, лечащегося в этой больнице, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник в НИИ (научно-исследовательский институт) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского был доставлен мужчина 1993 года рождения, у него были диагностированы травмы головы и ушибы.По данному факту проводится проверка, уточнил источник РИА Новости.
https://ria.ru/20210426/bolnitsa-1730055321.html
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нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, москва, происшествия