https://ria.ru/20210426/bolnitsa-1729998854.html

Источник рассказал о конфликте врача с посетителем в Морозовской больнице

Источник рассказал о конфликте врача с посетителем в Морозовской больнице

Врач Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) избил мужчину, пришедшего узнать о состоянии своего ребенка, лечащегося в этой больнице,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:20

2021-04-26T15:20

2021-04-26T20:11

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Врач Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) избил мужчину, пришедшего узнать о состоянии своего ребенка, лечащегося в этой больнице, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в ночь с воскресенья на понедельник в НИИ (научно-исследовательский институт) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского был доставлен мужчина 1993 года рождения, у него были диагностированы травмы головы и ушибы.По данному факту проводится проверка, уточнил источник РИА Новости.

https://ria.ru/20210426/bolnitsa-1730055321.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, москва, происшествия