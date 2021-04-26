https://ria.ru/20210426/blagoveschensk-1729979995.html

В Благовещенске заработали мобильные медицинские комплексы

В Благовещенске заработали мобильные медицинские комплексы

Акция "Путь к здоровью" началась в Благовещенске Амурской области, на площади возле общественно-культурного центра заработали три передвижных медицинских... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:48

2021-04-26T13:48

2021-04-26T13:48

россия

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Акция "Путь к здоровью" началась в Благовещенске Амурской области, на площади возле общественно-культурного центра заработали три передвижных медицинских комплекса, где можно пройти обследование и сделать прививку от COVID-19, сообщает правительство региона.Жителям города предлагают пройти обследование у стоматолога, онколога, пройти УЗИ и ЭКГ, результаты флюорографии и маммографии сразу выдают на руки."Президент России в своем нынешнем послании Федеральному собранию поставил задачу обеспечить доступность диспансеризации для всех возрастов и, конечно, - вакцинации. …Мы стремимся использовать все возможности, любые площадки для того, чтобы "приблизить" пункты вакцинации к жителям. Поэтому наряду с медосмотром по онконастороженности амурчане могут заодно привиться от COVID-19 вакциной Спутник V", - сказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева, ее слова приводятся в сообщении.Любой совершеннолетний житель Благовещенска с 26 апреля по 1 мая может пройти медосмотр и поставить прививку от COVID-19 во время акции "Путь к здоровью", при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и действующий медицинский полис.По поручению губернатора Приамурья Василия Орлова в 2020 году были приобретены 16 мобильных передвижных медицинских комплексов: 10 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, три мобильные стоматологии и три мобильных маммографа."Доступность медицины и увеличение количества профилактических осмотров — одни из основных наших задач на сегодняшний день. После завершения акции "Путь здоровья" в Благовещенске планируем отправить медиков по другим крупным городам области", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20210424/aeroport-1729738562.html

https://ria.ru/20210422/predprinimateli-1729443782.html

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амурская область

благовещенск

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россия, амурская область, благовещенск, общество