Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/blagoveschensk-1729979995.html
В Благовещенске заработали мобильные медицинские комплексы
В Благовещенске заработали мобильные медицинские комплексы
Акция "Путь к здоровью" началась в Благовещенске Амурской области, на площади возле общественно-культурного центра заработали три передвижных медицинских... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:48
2021-04-26T13:48
россия
амурская область
благовещенск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d452228c2afd9e211a59e83d896b9e42.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Акция "Путь к здоровью" началась в Благовещенске Амурской области, на площади возле общественно-культурного центра заработали три передвижных медицинских комплекса, где можно пройти обследование и сделать прививку от COVID-19, сообщает правительство региона.Жителям города предлагают пройти обследование у стоматолога, онколога, пройти УЗИ и ЭКГ, результаты флюорографии и маммографии сразу выдают на руки."Президент России в своем нынешнем послании Федеральному собранию поставил задачу обеспечить доступность диспансеризации для всех возрастов и, конечно, - вакцинации. …Мы стремимся использовать все возможности, любые площадки для того, чтобы "приблизить" пункты вакцинации к жителям. Поэтому наряду с медосмотром по онконастороженности амурчане могут заодно привиться от COVID-19 вакциной Спутник V", - сказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева, ее слова приводятся в сообщении.Любой совершеннолетний житель Благовещенска с 26 апреля по 1 мая может пройти медосмотр и поставить прививку от COVID-19 во время акции "Путь к здоровью", при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и действующий медицинский полис.По поручению губернатора Приамурья Василия Орлова в 2020 году были приобретены 16 мобильных передвижных медицинских комплексов: 10 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, три мобильные стоматологии и три мобильных маммографа."Доступность медицины и увеличение количества профилактических осмотров — одни из основных наших задач на сегодняшний день. После завершения акции "Путь здоровья" в Благовещенске планируем отправить медиков по другим крупным городам области", - отметил Орлов.
https://ria.ru/20210424/aeroport-1729738562.html
https://ria.ru/20210422/predprinimateli-1729443782.html
россия
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c461c92258c9106b89445836e5c6f473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, амурская область, благовещенск, общество

В Благовещенске заработали мобильные медицинские комплексы

13:48 26.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРегионы России. Амурская область
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Акция "Путь к здоровью" началась в Благовещенске Амурской области, на площади возле общественно-культурного центра заработали три передвижных медицинских комплекса, где можно пройти обследование и сделать прививку от COVID-19, сообщает правительство региона.
Жителям города предлагают пройти обследование у стоматолога, онколога, пройти УЗИ и ЭКГ, результаты флюорографии и маммографии сразу выдают на руки.
Аэропорт Благовещенска - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 08:39
Власти Приамурья подписали соглашение о развитии аэропорта Благовещенска
"Президент России в своем нынешнем послании Федеральному собранию поставил задачу обеспечить доступность диспансеризации для всех возрастов и, конечно, - вакцинации. …Мы стремимся использовать все возможности, любые площадки для того, чтобы "приблизить" пункты вакцинации к жителям. Поэтому наряду с медосмотром по онконастороженности амурчане могут заодно привиться от COVID-19 вакциной Спутник V", - сказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева, ее слова приводятся в сообщении.
Любой совершеннолетний житель Благовещенска с 26 апреля по 1 мая может пройти медосмотр и поставить прививку от COVID-19 во время акции "Путь к здоровью", при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и действующий медицинский полис.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 12:57
Глава Приамурья рассказал о федеральной поддержке предпринимателей
По поручению губернатора Приамурья Василия Орлова в 2020 году были приобретены 16 мобильных передвижных медицинских комплексов: 10 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, три мобильные стоматологии и три мобильных маммографа.
"Доступность медицины и увеличение количества профилактических осмотров — одни из основных наших задач на сегодняшний день. После завершения акции "Путь здоровья" в Благовещенске планируем отправить медиков по другим крупным городам области", - отметил Орлов.
 
РоссияАмурская областьБлаговещенскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния