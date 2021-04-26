Никитин призвал выбрать общественные места для благоустройства
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона.
Голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем могут принять участие жители 19 городов и поселков области с населением более 20 тысяч человек. Возраст участников – от 14 лет. Всего на рейтинговое голосование выставлены 133 общественных пространства.
"У жителей есть выбор: они могут проголосовать на сайте https://golosza.ru/, в режиме оффлайн при помощи волонтеров, которые работают в пунктах для голосования, а также через портал госуслуг. Я уже протестировал онлайн-голосование. Все очень просто, понятно и удобно", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что на выбор предложены общественные территории, которые действительно очень важны для жителей. "Голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" у нас проходит ежегодно, с 2019 года. Наш опыт использования сайта "Голос За" и технические решения взяло на вооружение правительство Российской Федерации при создании федеральной платформы для голосования", - добавил губернатор Нижегородской области.
Отмечается, что нижегородцы, у которых возникают проблемы с доступом в интернет, могут воспользоваться оффлайн-пунктами для голосования, где жителям помогают волонтеры. Всего на территории Нижегородской области открылось более 120 таких пунктов.
"На все вопросы готовы ответить специалисты горячей линии Минстроя РФ по телефону 8 (800) 600-20-13, который действует с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме. В Нижегородской области также начала работу региональная горячая линия: 8 (831) 202-24-39", - подчеркивается в сообщении.