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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210426/blagoustroystvo-1729954856.html
Никитин призвал выбрать общественные места для благоустройства
Никитин призвал выбрать общественные места для благоустройства
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:18
2021-04-26T12:18
нижегородская область
россия
глеб никитин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона.Голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем могут принять участие жители 19 городов и поселков области с населением более 20 тысяч человек. Возраст участников – от 14 лет. Всего на рейтинговое голосование выставлены 133 общественных пространства."У жителей есть выбор: они могут проголосовать на сайте https://golosza.ru/, в режиме оффлайн при помощи волонтеров, которые работают в пунктах для голосования, а также через портал госуслуг. Я уже протестировал онлайн-голосование. Все очень просто, понятно и удобно", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Он отметил, что на выбор предложены общественные территории, которые действительно очень важны для жителей. "Голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" у нас проходит ежегодно, с 2019 года. Наш опыт использования сайта "Голос За" и технические решения взяло на вооружение правительство Российской Федерации при создании федеральной платформы для голосования", - добавил губернатор Нижегородской области.Отмечается, что нижегородцы, у которых возникают проблемы с доступом в интернет, могут воспользоваться оффлайн-пунктами для голосования, где жителям помогают волонтеры. Всего на территории Нижегородской области открылось более 120 таких пунктов."На все вопросы готовы ответить специалисты горячей линии Минстроя РФ по телефону 8 (800) 600-20-13, который действует с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме. В Нижегородской области также начала работу региональная горячая линия: 8 (831) 202-24-39", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210420/stroitelstvo-1729165109.html
https://ria.ru/20210416/infrastruktura-1728622648.html
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россия, глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), нижегородская область, общество

Никитин призвал выбрать общественные места для благоустройства

12:18 26.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона.
Голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем могут принять участие жители 19 городов и поселков области с населением более 20 тысяч человек. Возраст участников – от 14 лет. Всего на рейтинговое голосование выставлены 133 общественных пространства.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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"У жителей есть выбор: они могут проголосовать на сайте https://golosza.ru/, в режиме оффлайн при помощи волонтеров, которые работают в пунктах для голосования, а также через портал госуслуг. Я уже протестировал онлайн-голосование. Все очень просто, понятно и удобно", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что на выбор предложены общественные территории, которые действительно очень важны для жителей. "Голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" у нас проходит ежегодно, с 2019 года. Наш опыт использования сайта "Голос За" и технические решения взяло на вооружение правительство Российской Федерации при создании федеральной платформы для голосования", - добавил губернатор Нижегородской области.
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Отмечается, что нижегородцы, у которых возникают проблемы с доступом в интернет, могут воспользоваться оффлайн-пунктами для голосования, где жителям помогают волонтеры. Всего на территории Нижегородской области открылось более 120 таких пунктов.
"На все вопросы готовы ответить специалисты горячей линии Минстроя РФ по телефону 8 (800) 600-20-13, который действует с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме. В Нижегородской области также начала работу региональная горячая линия: 8 (831) 202-24-39", - подчеркивается в сообщении.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Нижегородская областьОбщество
 
 
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