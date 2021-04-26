https://ria.ru/20210426/blablacar-1730020551.html

Убийца девушки-водителя BlaBlaCar получил 25 лет колонии

Убийца девушки-водителя BlaBlaCar получил 25 лет колонии

Мособлсуд приговорил мужчину к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через BlaBlaCar, сообщила подмосковная прокуратура. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:51

2021-04-26T16:51

2021-04-26T18:40

blablacar

московский областной суд

тула

подольск

чехов

происшествия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мособлсуд приговорил мужчину к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через BlaBlaCar, сообщила подмосковная прокуратура.Отмечается, что он был ранее судим. Мужчину признали виновным по статьям "Убийство", "Разбой" и "Неправомерное завладение автомобилем".Приговор в законную силу пока не вступил.Преступление произошло в ночь на 24 декабря 2018 года и получило большой резонанс: девушка выехала из Москвы в Тулу на своей Audi и пропала. Как позднее выяснило следствие, у метро на юге Москвы к ней в машину сел попутчик, который нашелся через сервис BlaBlaCar. Сигнал ее телефона пропал в районе Подольска. Вскоре попутчика задержали — он сознался в убийстве женщины (по данным СМИ, она работала директором ресторана одной из сетей быстрого питания).Как выяснило следствие, в ночь на 24 декабря Чикирев задушил девушку в автомобиле — она пыталась сопротивляться и выбраться из машины. Ее труп мужчина спрятал в лесном массиве в городском округе Чехов. Останки нашли в указанном им месте.В ходе расследования выяснилось, что Чикирев совершил еще несколько разбойных нападений на женщин в Москве и Чехове: он врывался к ним в дома, избивал и затем похищал деньги и ценности.В пресс-службе Следственного комитета пояснили, что в ноябре 2018 года по объявлению на сайте "Авито" Чикирев договорился с женщиной о встрече для просмотра квартиры, которая сдавалась. В жилище мужчина напал на нее и ограбил. Кроме того, в декабре того же года аналогичным образом он похитил шубу и другое имущество у еще одной жительницы Москвы.

https://ria.ru/20200731/1575204741.html

https://ria.ru/20210423/ubiystva-1729564238.html

тула

подольск

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

blablacar, московский областной суд, тула, подольск, чехов, происшествия