https://ria.ru/20210426/blablacar-1730020551.html
Убийца девушки-водителя BlaBlaCar получил 25 лет колонии
Убийца девушки-водителя BlaBlaCar получил 25 лет колонии
Мособлсуд приговорил мужчину к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через BlaBlaCar, сообщила подмосковная прокуратура. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:51
2021-04-26T16:51
2021-04-26T18:40
blablacar
московский областной суд
тула
подольск
чехов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мособлсуд приговорил мужчину к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через BlaBlaCar, сообщила подмосковная прокуратура.Отмечается, что он был ранее судим. Мужчину признали виновным по статьям "Убийство", "Разбой" и "Неправомерное завладение автомобилем".Приговор в законную силу пока не вступил.Преступление произошло в ночь на 24 декабря 2018 года и получило большой резонанс: девушка выехала из Москвы в Тулу на своей Audi и пропала. Как позднее выяснило следствие, у метро на юге Москвы к ней в машину сел попутчик, который нашелся через сервис BlaBlaCar. Сигнал ее телефона пропал в районе Подольска. Вскоре попутчика задержали — он сознался в убийстве женщины (по данным СМИ, она работала директором ресторана одной из сетей быстрого питания).Как выяснило следствие, в ночь на 24 декабря Чикирев задушил девушку в автомобиле — она пыталась сопротивляться и выбраться из машины. Ее труп мужчина спрятал в лесном массиве в городском округе Чехов. Останки нашли в указанном им месте.В ходе расследования выяснилось, что Чикирев совершил еще несколько разбойных нападений на женщин в Москве и Чехове: он врывался к ним в дома, избивал и затем похищал деньги и ценности.В пресс-службе Следственного комитета пояснили, что в ноябре 2018 года по объявлению на сайте "Авито" Чикирев договорился с женщиной о встрече для просмотра квартиры, которая сдавалась. В жилище мужчина напал на нее и ограбил. Кроме того, в декабре того же года аналогичным образом он похитил шубу и другое имущество у еще одной жительницы Москвы.
https://ria.ru/20200731/1575204741.html
https://ria.ru/20210423/ubiystva-1729564238.html
тула
подольск
чехов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_3bd3710e56d501777d308cd4f667a045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
blablacar, московский областной суд, тула, подольск, чехов, происшествия
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Мособлсуд приговорил мужчину к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через BlaBlaCar
, сообщила подмосковная прокуратура.
"Суд приговорил Чикирева к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме с ограничением свободы сроком на год и десять месяцев", — указывается в релизе.
Отмечается, что он был ранее судим. Мужчину признали виновным по статьям "Убийство", "Разбой" и "Неправомерное завладение автомобилем".
Приговор в законную силу пока не вступил.
Преступление произошло в ночь на 24 декабря 2018 года и получило большой резонанс: девушка выехала из Москвы в Тулу
на своей Audi и пропала. Как позднее выяснило следствие, у метро на юге Москвы
к ней в машину сел попутчик, который нашелся через сервис BlaBlaCar. Сигнал ее телефона пропал в районе Подольска
. Вскоре попутчика задержали — он сознался в убийстве женщины (по данным СМИ, она работала директором ресторана одной из сетей быстрого питания).
Как выяснило следствие, в ночь на 24 декабря Чикирев задушил девушку в автомобиле — она пыталась сопротивляться и выбраться из машины. Ее труп мужчина спрятал в лесном массиве в городском округе Чехов. Останки нашли в указанном им месте.
В ходе расследования выяснилось, что Чикирев совершил еще несколько разбойных нападений на женщин в Москве и Чехове
: он врывался к ним в дома, избивал и затем похищал деньги и ценности.
В пресс-службе Следственного комитета пояснили, что в ноябре 2018 года по объявлению на сайте "Авито" Чикирев договорился с женщиной о встрече для просмотра квартиры, которая сдавалась. В жилище мужчина напал на нее и ограбил. Кроме того, в декабре того же года аналогичным образом он похитил шубу и другое имущество у еще одной жительницы Москвы.