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Убийца девушки-водителя BlaBlaCar получил 25 лет колонии
Убийца девушки-водителя BlaBlaCar получил 25 лет колонии
Мособлсуд приговорил мужчину к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через BlaBlaCar, сообщила подмосковная прокуратура. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:51
2021-04-26T18:40
blablacar
московский областной суд
тула
подольск
чехов
происшествия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мособлсуд приговорил мужчину к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через BlaBlaCar, сообщила подмосковная прокуратура.Отмечается, что он был ранее судим. Мужчину признали виновным по статьям "Убийство", "Разбой" и "Неправомерное завладение автомобилем".Приговор в законную силу пока не вступил.Преступление произошло в ночь на 24 декабря 2018 года и получило большой резонанс: девушка выехала из Москвы в Тулу на своей Audi и пропала. Как позднее выяснило следствие, у метро на юге Москвы к ней в машину сел попутчик, который нашелся через сервис BlaBlaCar. Сигнал ее телефона пропал в районе Подольска. Вскоре попутчика задержали — он сознался в убийстве женщины (по данным СМИ, она работала директором ресторана одной из сетей быстрого питания).Как выяснило следствие, в ночь на 24 декабря Чикирев задушил девушку в автомобиле — она пыталась сопротивляться и выбраться из машины. Ее труп мужчина спрятал в лесном массиве в городском округе Чехов. Останки нашли в указанном им месте.В ходе расследования выяснилось, что Чикирев совершил еще несколько разбойных нападений на женщин в Москве и Чехове: он врывался к ним в дома, избивал и затем похищал деньги и ценности.В пресс-службе Следственного комитета пояснили, что в ноябре 2018 года по объявлению на сайте "Авито" Чикирев договорился с женщиной о встрече для просмотра квартиры, которая сдавалась. В жилище мужчина напал на нее и ограбил. Кроме того, в декабре того же года аналогичным образом он похитил шубу и другое имущество у еще одной жительницы Москвы.
https://ria.ru/20200731/1575204741.html
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тула
подольск
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blablacar, московский областной суд, тула, подольск, чехов, происшествия

Убийца девушки-водителя BlaBlaCar получил 25 лет колонии

16:51 26.04.2021 (обновлено: 18:40 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мособлсуд приговорил мужчину к 25 годам заключения за убийство девушки, к которой он подсел как попутчик через BlaBlaCar, сообщила подмосковная прокуратура.

"Суд приговорил Чикирева к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме с ограничением свободы сроком на год и десять месяцев", — указывается в релизе.

Отмечается, что он был ранее судим. Мужчину признали виновным по статьям "Убийство", "Разбой" и "Неправомерное завладение автомобилем".
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Преступление произошло в ночь на 24 декабря 2018 года и получило большой резонанс: девушка выехала из Москвы в Тулу на своей Audi и пропала. Как позднее выяснило следствие, у метро на юге Москвы к ней в машину сел попутчик, который нашелся через сервис BlaBlaCar. Сигнал ее телефона пропал в районе Подольска. Вскоре попутчика задержали — он сознался в убийстве женщины (по данным СМИ, она работала директором ресторана одной из сетей быстрого питания).
Как выяснило следствие, в ночь на 24 декабря Чикирев задушил девушку в автомобиле — она пыталась сопротивляться и выбраться из машины. Ее труп мужчина спрятал в лесном массиве в городском округе Чехов. Останки нашли в указанном им месте.
В ходе расследования выяснилось, что Чикирев совершил еще несколько разбойных нападений на женщин в Москве и Чехове: он врывался к ним в дома, избивал и затем похищал деньги и ценности.
В пресс-службе Следственного комитета пояснили, что в ноябре 2018 года по объявлению на сайте "Авито" Чикирев договорился с женщиной о встрече для просмотра квартиры, которая сдавалась. В жилище мужчина напал на нее и ограбил. Кроме того, в декабре того же года аналогичным образом он похитил шубу и другое имущество у еще одной жительницы Москвы.
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