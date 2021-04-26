https://ria.ru/20210426/benzin-1729915240.html

"Коммерсантъ": в России могут ограничить экспорт бензина

"Коммерсантъ": в России могут ограничить экспорт бензина

Российское правительство намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно ограничить, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:03

2021-04-26T09:03

2021-04-26T13:18

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

экономика

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российское правительство намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно ограничить, пишет "Коммерсант".Как уточняет СМИ, предложение обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака 21 апреля.По информации газеты, из протокола обсуждения следует, что правительство включит бензин в список важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых в исключительных случаях могут на время ограничить или вовсе запретить.Интернет-издание VTimes в апреле сообщило, что помощник премьер-министра и бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев направил письмо Новаку с предложениями временно ограничить экспорт некоторых видов нефтепродуктов и повысить норматив обязательной продажи бензина на бирже до 15% от объема его производства. Новак ранее говорил, что кабмин обсуждает эту тему. По его словам, мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке в периоды пикового спроса, но сейчас, утверждает вице-премьер, необходимости в этом нет. Идею уже поддержало Минэнерго.В марте Росстат сообщил, что с начала года розничные цены на бензин выросли на 3,03%, при этом только за первый весенний месяц показатель увеличился на 1,12% по сравнению с февралем, а в годовом выражении — на 5,22%. При этом средняя розничная цена на топливо за период с 29 марта по 5 апреля увеличилась на 13 копеек — до 47,56 рубля за литр.Динамику цен на нефтепродукты в 2021 году ФАС связала с ростом экспортных цен, сезонным повышением спроса как внутри страны, так и в Восточной Европе и Азии, снижением объема на биржевых торгах, низкими температурами окружающей среды, ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

https://ria.ru/20210330/benzin-1603381840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/benzin-1727391925.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика