"Коммерсантъ": в России могут ограничить экспорт бензина
09:03 26.04.2021 (обновлено: 13:18 26.04.2021)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российское правительство намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно ограничить, пишет "Коммерсант".
Как уточняет СМИ, предложение обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака 21 апреля.
По информации газеты, из протокола обсуждения следует, что правительство включит бензин в список важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых в исключительных случаях могут на время ограничить или вовсе запретить.
Интернет-издание VTimes в апреле сообщило, что помощник премьер-министра и бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев направил письмо Новаку с предложениями временно ограничить экспорт некоторых видов нефтепродуктов и повысить норматив обязательной продажи бензина на бирже до 15% от объема его производства.
Новак ранее говорил, что кабмин обсуждает эту тему. По его словам, мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке в периоды пикового спроса, но сейчас, утверждает вице-премьер, необходимости в этом нет. Идею уже поддержало Минэнерго.
В марте Росстат сообщил, что с начала года розничные цены на бензин выросли на 3,03%, при этом только за первый весенний месяц показатель увеличился на 1,12% по сравнению с февралем, а в годовом выражении — на 5,22%. При этом средняя розничная цена на топливо за период с 29 марта по 5 апреля увеличилась на 13 копеек — до 47,56 рубля за литр.
Динамику цен на нефтепродукты в 2021 году ФАС связала с ростом экспортных цен, сезонным повышением спроса как внутри страны, так и в Восточной Европе и Азии, снижением объема на биржевых торгах, низкими температурами окружающей среды, ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.