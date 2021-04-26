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Разделить Белоруссию ни у кого не получится, заявил Лукашенко
Разделить Белоруссию ни у кого не получится, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разделить республику и присоединить ее к другим странам ни у кого не получится, даже когда он уйдет с поста РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:17
2021-04-26T16:17
припять (город)
александр лукашенко
чернобыльская аэс
польша
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разделить республику и присоединить ее к другим странам ни у кого не получится, даже когда он уйдет с поста главы государства.Белорусский лидер в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС посетил Брагин в Гомельской области, где пообщался с местными жителями. Видеофрагмент встречи разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого"."Я вспоминаю…, как здесь в первые годы моего президентства в середине 90-х хотели создать Полесскую республику, отсоединиться от Беларуси. Это же подкидывали опять и деньжат, и идеи оттуда (с Запада – ред.). Ну и что сейчас бы было с Полесской республикой? Припять бы, конечно, не высохла… А Полесской республики уже бы не было", - сказал Лукашенко.Президент отмечает, что "это для детей, это уже не для нас, мы что-то прожили". При этом он добавил, что "и сами не собираемся умирать".В конце января Лукашенко призвал белорусов не думать, что территориальные претензии некоторых стран-соседей ушли в прошлое. Как отмечал глава государства, современные региональные конфликты показывают, что надо быть готовым ко всему.В августе 2020 года Лукашенко обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область, которая, по его словам, является "западной жемчужиной" республики.
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припять (город), александр лукашенко, чернобыльская аэс, польша, белоруссия, в мире

Разделить Белоруссию ни у кого не получится, заявил Лукашенко

16:17 26.04.2021
 
© БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© БелТА
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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разделить республику и присоединить ее к другим странам ни у кого не получится, даже когда он уйдет с поста главы государства.
Белорусский лидер в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС посетил Брагин в Гомельской области, где пообщался с местными жителями. Видеофрагмент встречи разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
"Я вспоминаю…, как здесь в первые годы моего президентства в середине 90-х хотели создать Полесскую республику, отсоединиться от Беларуси. Это же подкидывали опять и деньжат, и идеи оттуда (с Запада – ред.). Ну и что сейчас бы было с Полесской республикой? Припять бы, конечно, не высохла… А Полесской республики уже бы не было", - сказал Лукашенко.
"Сейчас они очнулись: хотят разделить опять пополам Беларусь. Все мечтают присоединить туда. Не получится! И даже без меня не получится. Все. Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим", - подчеркнул глава государства.
Президент отмечает, что "это для детей, это уже не для нас, мы что-то прожили". При этом он добавил, что "и сами не собираемся умирать".
В конце января Лукашенко призвал белорусов не думать, что территориальные претензии некоторых стран-соседей ушли в прошлое. Как отмечал глава государства, современные региональные конфликты показывают, что надо быть готовым ко всему.
В августе 2020 года Лукашенко обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область, которая, по его словам, является "западной жемчужиной" республики.
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