https://ria.ru/20210426/belorussiya-1730010185.html

Разделить Белоруссию ни у кого не получится, заявил Лукашенко

Разделить Белоруссию ни у кого не получится, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разделить республику и присоединить ее к другим странам ни у кого не получится, даже когда он уйдет с поста РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:17

2021-04-26T16:17

2021-04-26T16:17

припять (город)

александр лукашенко

чернобыльская аэс

польша

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разделить республику и присоединить ее к другим странам ни у кого не получится, даже когда он уйдет с поста главы государства.Белорусский лидер в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС посетил Брагин в Гомельской области, где пообщался с местными жителями. Видеофрагмент встречи разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого"."Я вспоминаю…, как здесь в первые годы моего президентства в середине 90-х хотели создать Полесскую республику, отсоединиться от Беларуси. Это же подкидывали опять и деньжат, и идеи оттуда (с Запада – ред.). Ну и что сейчас бы было с Полесской республикой? Припять бы, конечно, не высохла… А Полесской республики уже бы не было", - сказал Лукашенко.Президент отмечает, что "это для детей, это уже не для нас, мы что-то прожили". При этом он добавил, что "и сами не собираемся умирать".В конце января Лукашенко призвал белорусов не думать, что территориальные претензии некоторых стран-соседей ушли в прошлое. Как отмечал глава государства, современные региональные конфликты показывают, что надо быть готовым ко всему.В августе 2020 года Лукашенко обвинил Польшу в желании "оттяпать" Гродненскую область, которая, по его словам, является "западной жемчужиной" республики.

https://ria.ru/20210424/lukashenko-1729772820.html

припять (город)

польша

белоруссия

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припять (город), александр лукашенко, чернобыльская аэс, польша, белоруссия, в мире