https://ria.ru/20210426/astrazeneca-1729991789.html
Евросоюз начал разбирательство против AstraZeneca
Евросоюз начал разбирательство против AstraZeneca
Европейская комиссия (ЕК) запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:43
2021-04-26T14:43
2021-04-26T16:01
распространение коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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евросоюз
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astrazeneca
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз, сообщил представитель ЕК."Комиссия запустила в минувшую пятницу юридическую процедуру против AstraZeneca в связи с нарушениями контрактов. Ряд положений контрактов не были выполнены, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Комиссия действует как от собственного имени, так и от имени 27 государств–членов", - сказал он на брифинге в Брюсселе.Представитель ЕК добавил, что "все государства ЕС поддержали этот шаг".Компания AstraZeneca заявляет, что полностью соблюла условия соглашения с Еврокомиссией (ЕК) о предварительной закупке и будет защищаться в суде.Также отмечается, что компания планирует поставить почти 50 миллионов доз вакцины в европейские страны к концу апреля, что соответствует ее прогнозу. "Мы надеемся на конструктивное сотрудничество с ЕК, чтобы обеспечить вакциной как можно больше людей", - отмечается в заявлении.Ранее в ЕК сообщали, что рассматриваются все варианты, чтобы добиться от AstraZenecа выполнения обязательств по поставкам вакцины против коронавируса, включая судебное разбирательство.В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета.Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.
https://ria.ru/20210419/astrazeneca-1728974468.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, брюссель, евросоюз, вакцина astrazeneca, astrazeneca , еврокомиссия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости.
Европейская комиссия (ЕК
) запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca
за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз
, сообщил представитель ЕК.
"Комиссия запустила в минувшую пятницу юридическую процедуру против AstraZeneca в связи с нарушениями контрактов. Ряд положений контрактов не были выполнены, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Комиссия действует как от собственного имени, так и от имени 27 государств–членов", - сказал он на брифинге в Брюсселе
.
Представитель ЕК добавил, что "все государства ЕС поддержали этот шаг".
Компания AstraZeneca заявляет, что полностью соблюла условия соглашения с Еврокомиссией (ЕК) о предварительной закупке и будет защищаться в суде.
"AstraZeneca полностью выполнила условия соглашения о предварительной закупке с Европейской комиссией и будет решительно защищать себя в суде. Мы считаем, что любое судебное разбирательство необоснованно, и приветствуем эту возможность как можно скорее разрешить этот спор", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.
Также отмечается, что компания планирует поставить почти 50 миллионов доз вакцины в европейские страны к концу апреля, что соответствует ее прогнозу. "Мы надеемся на конструктивное сотрудничество с ЕК, чтобы обеспечить вакциной как можно больше людей", - отмечается в заявлении.
Ранее в ЕК сообщали, что рассматриваются все варианты, чтобы добиться от AstraZenecа выполнения обязательств по поставкам вакцины против коронавируса, включая судебное разбирательство.
В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета.
Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.