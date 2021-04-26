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Заслуженного артиста РСФСР Анатолия Салимоненко нашли мертвым

Заслуженного артиста РСФСР Анатолия Салимоненко нашли мертвым

В Москве на 81-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:07

2021-04-26T10:07

2021-04-26T12:27

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве на 81-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко, сообщил РЕН ТВ.Тело актера обнаружили в его квартире, причина смерти пока не известна.Салимоненко родился 30 марта 1941 года. По окончании Школы-студии МХАТ работал в Московском ТЮЗе, где играл в спектаклях "Синяя Борода, барон", "Индеец Джо", "Гуд-бай, Америка!!!" и других. Актер известен ролями в советских фильмах "Поезд вне расписания", "Трагедия в стиле рок", "Сердце друга", а также "Аэропорт со служебного выхода".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, рсфср