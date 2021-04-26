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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Заслуженного артиста РСФСР Анатолия Салимоненко нашли мертвым
Заслуженного артиста РСФСР Анатолия Салимоненко нашли мертвым
В Москве на 81-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:07
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве на 81-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко, сообщил РЕН ТВ.Тело актера обнаружили в его квартире, причина смерти пока не известна.Салимоненко родился 30 марта 1941 года. По окончании Школы-студии МХАТ работал в Московском ТЮЗе, где играл в спектаклях "Синяя Борода, барон", "Индеец Джо", "Гуд-бай, Америка!!!" и других. Актер известен ролями в советских фильмах "Поезд вне расписания", "Трагедия в стиле рок", "Сердце друга", а также "Аэропорт со служебного выхода".
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москва, россия, рсфср

Заслуженного артиста РСФСР Анатолия Салимоненко нашли мертвым

10:07 26.04.2021 (обновлено: 12:27 26.04.2021)
 
© Дубляжная группа киностудии имени М. Горького (1996)Кадр из фильма "Сердце друга"
Кадр из фильма Сердце друга - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Дубляжная группа киностудии имени М. Горького (1996)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Москве на 81-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко, сообщил РЕН ТВ.
Тело актера обнаружили в его квартире, причина смерти пока не известна.
Салимоненко родился 30 марта 1941 года. По окончании Школы-студии МХАТ работал в Московском ТЮЗе, где играл в спектаклях "Синяя Борода, барон", "Индеец Джо", "Гуд-бай, Америка!!!" и других.
Актер известен ролями в советских фильмах "Поезд вне расписания", "Трагедия в стиле рок", "Сердце друга", а также "Аэропорт со служебного выхода".
 
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