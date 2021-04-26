https://ria.ru/20210426/apple-1729983382.html

На Apple подали в суд из-за водонепроницаемости iPhone

На Apple подали в суд из-за водонепроницаемости iPhone

Компания Apple стала фигурантом судебного разбирательства, связанного с водонепроницаемостью смартфонов iPhone. О групповом иске, поданном в США, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:08

2021-04-26T14:08

2021-04-26T14:08

наука

apple iphone

apple

сша

технологии

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания Apple стала фигурантом судебного разбирательства, связанного с водонепроницаемостью смартфонов iPhone. О групповом иске, поданном в США, сообщает портал AppleInsider.Истцы считают, что компания из Купертино лукавит, приводя характеристики защиты смартфонов от влаги. Apple указывает, что заявленные степени защиты получены в лабораторных тестах с чистой водой, в отличие от воды из бассейна или морской воды.В иске называются примеры, когда iPhone выходил из строя в бассейне, от морской воды или после попадания смартфона в мыльный раствор. Заявители считают, что Apple вводит покупателей в заблуждение, что приводит к денежным расходам последних. От компании требуют внести коррективы в описания смартфонов и возместить ущерб пострадавшим в штате Нью-ЙоркПрактика сертификации водонепроницаемости является стандартной для производителей электроники. Кроме того, практически все бренды, выпускающие смартфоны с влагозащитой, отдельно указывают, что гарантия не распространяется на гаджет-утопленник.

https://ria.ru/20210423/airtag-1729641367.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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