Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210426/apple-1729983382.html
На Apple подали в суд из-за водонепроницаемости iPhone
На Apple подали в суд из-за водонепроницаемости iPhone
Компания Apple стала фигурантом судебного разбирательства, связанного с водонепроницаемостью смартфонов iPhone. О групповом иске, поданном в США, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:08
2021-04-26T14:08
наука
apple iphone
apple
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159056_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_5bd74991d7c624eb94e3e51ea224e929.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания Apple стала фигурантом судебного разбирательства, связанного с водонепроницаемостью смартфонов iPhone. О групповом иске, поданном в США, сообщает портал AppleInsider.Истцы считают, что компания из Купертино лукавит, приводя характеристики защиты смартфонов от влаги. Apple указывает, что заявленные степени защиты получены в лабораторных тестах с чистой водой, в отличие от воды из бассейна или морской воды.В иске называются примеры, когда iPhone выходил из строя в бассейне, от морской воды или после попадания смартфона в мыльный раствор. Заявители считают, что Apple вводит покупателей в заблуждение, что приводит к денежным расходам последних. От компании требуют внести коррективы в описания смартфонов и возместить ущерб пострадавшим в штате Нью-ЙоркПрактика сертификации водонепроницаемости является стандартной для производителей электроники. Кроме того, практически все бренды, выпускающие смартфоны с влагозащитой, отдельно указывают, что гарантия не распространяется на гаджет-утопленник.
https://ria.ru/20210423/airtag-1729641367.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159056_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99e1ad1626f53405c42ee8d4c899d584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple, сша, технологии

На Apple подали в суд из-за водонепроницаемости iPhone

14:08 26.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro
Покупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания Apple стала фигурантом судебного разбирательства, связанного с водонепроницаемостью смартфонов iPhone. О групповом иске, поданном в США, сообщает портал AppleInsider.
Истцы считают, что компания из Купертино лукавит, приводя характеристики защиты смартфонов от влаги. Apple указывает, что заявленные степени защиты получены в лабораторных тестах с чистой водой, в отличие от воды из бассейна или морской воды.
В иске называются примеры, когда iPhone выходил из строя в бассейне, от морской воды или после попадания смартфона в мыльный раствор. Заявители считают, что Apple вводит покупателей в заблуждение, что приводит к денежным расходам последних. От компании требуют внести коррективы в описания смартфонов и возместить ущерб пострадавшим в штате Нью-Йорк
Практика сертификации водонепроницаемости является стандартной для производителей электроники. Кроме того, практически все бренды, выпускающие смартфоны с влагозащитой, отдельно указывают, что гарантия не распространяется на гаджет-утопленник.
Apple AirTags - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 14:35Наука
В Apple объяснили, почему метка AirTag не годится для слежки за людьми
 
НаукаApple iPhoneAppleСШАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния