https://ria.ru/20210426/aleksandrinka-1730043868.html

Коллективу Александринского театра представили нового директора

Коллективу Александринского театра представили нового директора

Замминистра культуры России Алла Манилова представила коллективу Александринского театра нового директора Сергея Емельянова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:05

2021-04-26T19:05

2021-04-26T19:05

культура

театр

новости культуры

валерий фокин

алла манилова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

александринский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Замминистра культуры России Алла Манилова представила коллективу Александринского театра нового директора Сергея Емельянова, передает корреспондент РИА Новости.Манилова отметила, что Емельянов последние 5 лет занимал пост министра культуры Коми."Мы все знали, что в Республике Коми есть министр культуры. Когда его назначили, мы все знали, что Республика Коми на каком-то скоростном локомотиве врывается во всю повестку министерства и России... Он умел договариваться со всеми людьми, которые принимают решения для того, чтобы продвигать республику. Это важная штука для менеджмента - понимание, что ты обязан сделать все, что от тебя зависит для того, чтобы то, чем ты занимаешься, было лучшим, было узнаваемым", - сказала она, представляя нового директора театра.Манилова отметила, что Емельянов был одним из самых ярких министров культуры регионов."Невозможно было его не знать тому, кто работает в министерстве культуры, потому что он заставил нас всех знать его деятельность, и то, как настойчиво и системно он отстаивал интересы культуры Республики Коми. Я уверена в том, что Сергей Витальевич любит театр, любит творцов, он о них думает, он будет заботиться о труппе", - отметила Манилова.Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин отметил, что у театра много проектов, которые необходимо развивать."Мне искренне приятно быть здесь, быть с вами в великом театре. И у нас впереди как у одного из главных театров страны большие перспективы, большие планы, над которыми мы вместе будем работать", - сказал Емельянов.Функции художественного руководителя и директора в Национальном драматическом театре России - Александринском театре разделены. Художественным руководителем театра с 2003 года является народный артист России Валерий Фокин. Ринат Досмухамедов, занимавший пост директора театра с апреля 2018 года, освобожден от должности.Сергей Емельянов работает в сфере культуры с 2011 года. С октября 2016 года до настоящего времени занимал пост министра культуры, туризма и архивного дела в Коми.

https://ria.ru/20210112/aleksandrinka-1592684724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, валерий фокин, алла манилова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), александринский театр