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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/aleksandrinka-1730043868.html
Коллективу Александринского театра представили нового директора
Коллективу Александринского театра представили нового директора
Замминистра культуры России Алла Манилова представила коллективу Александринского театра нового директора Сергея Емельянова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:05
2021-04-26T19:05
культура
театр
новости культуры
валерий фокин
алла манилова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
александринский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Замминистра культуры России Алла Манилова представила коллективу Александринского театра нового директора Сергея Емельянова, передает корреспондент РИА Новости.Манилова отметила, что Емельянов последние 5 лет занимал пост министра культуры Коми."Мы все знали, что в Республике Коми есть министр культуры. Когда его назначили, мы все знали, что Республика Коми на каком-то скоростном локомотиве врывается во всю повестку министерства и России... Он умел договариваться со всеми людьми, которые принимают решения для того, чтобы продвигать республику. Это важная штука для менеджмента - понимание, что ты обязан сделать все, что от тебя зависит для того, чтобы то, чем ты занимаешься, было лучшим, было узнаваемым", - сказала она, представляя нового директора театра.Манилова отметила, что Емельянов был одним из самых ярких министров культуры регионов."Невозможно было его не знать тому, кто работает в министерстве культуры, потому что он заставил нас всех знать его деятельность, и то, как настойчиво и системно он отстаивал интересы культуры Республики Коми. Я уверена в том, что Сергей Витальевич любит театр, любит творцов, он о них думает, он будет заботиться о труппе", - отметила Манилова.Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин отметил, что у театра много проектов, которые необходимо развивать."Мне искренне приятно быть здесь, быть с вами в великом театре. И у нас впереди как у одного из главных театров страны большие перспективы, большие планы, над которыми мы вместе будем работать", - сказал Емельянов.Функции художественного руководителя и директора в Национальном драматическом театре России - Александринском театре разделены. Художественным руководителем театра с 2003 года является народный артист России Валерий Фокин. Ринат Досмухамедов, занимавший пост директора театра с апреля 2018 года, освобожден от должности.Сергей Емельянов работает в сфере культуры с 2011 года. С октября 2016 года до настоящего времени занимал пост министра культуры, туризма и архивного дела в Коми.
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театр, новости культуры, валерий фокин, алла манилова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), александринский театр

Коллективу Александринского театра представили нового директора

19:05 26.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов на Красноярском экономическом форуме.
Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов на Красноярском экономическом форуме. - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Замминистра культуры России Алла Манилова представила коллективу Александринского театра нового директора Сергея Емельянова, передает корреспондент РИА Новости.
Манилова отметила, что Емельянов последние 5 лет занимал пост министра культуры Коми.
"Мы все знали, что в Республике Коми есть министр культуры. Когда его назначили, мы все знали, что Республика Коми на каком-то скоростном локомотиве врывается во всю повестку министерства и России... Он умел договариваться со всеми людьми, которые принимают решения для того, чтобы продвигать республику. Это важная штука для менеджмента - понимание, что ты обязан сделать все, что от тебя зависит для того, чтобы то, чем ты занимаешься, было лучшим, было узнаваемым", - сказала она, представляя нового директора театра.
Манилова отметила, что Емельянов был одним из самых ярких министров культуры регионов.
"Невозможно было его не знать тому, кто работает в министерстве культуры, потому что он заставил нас всех знать его деятельность, и то, как настойчиво и системно он отстаивал интересы культуры Республики Коми. Я уверена в том, что Сергей Витальевич любит театр, любит творцов, он о них думает, он будет заботиться о труппе", - отметила Манилова.
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин отметил, что у театра много проектов, которые необходимо развивать.
"У нас очень много планов, у нас очень много проектов. У нас и гастроли по стране - мы едем в Иркутск, мы едем в Томск, в мае мы выступаем в Москве. Год у нас юбилейный - 265 лет театру. Планов много по развитию, потому что у нас Псковский филиал, у нас московская площадка, которую тоже нужно продвигать и развивать. Я надеюсь на энергию и созидательность нового директора. Он человек, чувствительный к театру", - сказал Фокин.
"Мне искренне приятно быть здесь, быть с вами в великом театре. И у нас впереди как у одного из главных театров страны большие перспективы, большие планы, над которыми мы вместе будем работать", - сказал Емельянов.
Функции художественного руководителя и директора в Национальном драматическом театре России - Александринском театре разделены. Художественным руководителем театра с 2003 года является народный артист России Валерий Фокин. Ринат Досмухамедов, занимавший пост директора театра с апреля 2018 года, освобожден от должности.
Сергей Емельянов работает в сфере культуры с 2011 года. С октября 2016 года до настоящего времени занимал пост министра культуры, туризма и архивного дела в Коми.
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12 января, 11:02Культура
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КультураТеатрНовости культурыВалерий ФокинАлла МаниловаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Александринский театр
 
 
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