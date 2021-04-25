https://ria.ru/20210425/zhirinovskiy-1729871314.html

Патриарх Кирилл поздравил Жириновского с днем рождения

Патриарх Кирилл поздравил Жириновского с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу ЛДПР Владимира Жириновского с 75-летием и наградил его церковным орденом Святого благоверного князя... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T17:45

2021-04-25T17:45

2021-04-25T17:46

общество

политика

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу ЛДПР Владимира Жириновского с 75-летием и наградил его церковным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени)."Примите поздравления с юбилейной датой - 75-летием со дня рождения. Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой памятной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Патриарх Кирилл отметил, что Жириновский многие годы активно занимается политической деятельностью и "вносит свой вклад в совершенствование системы российского законодательства"."Наши сограждане знают Вас как яркого лидера и человека, неравнодушного к судьбе Отечества и нуждам людей. Надеюсь, что соработничество Русской православной церкви со всеми благонамеренными политическими силами и общественными объединениями послужит утверждению в жизни современников непреходящих нравственных ценностей и гражданского согласия", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/zhirinovskiy-1729830704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, политика, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, лдпр, владимир жириновский