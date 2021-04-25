https://ria.ru/20210425/zhirinovskiy-1729871314.html
Патриарх Кирилл поздравил Жириновского с днем рождения
Патриарх Кирилл поздравил Жириновского с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу ЛДПР Владимира Жириновского с 75-летием и наградил его церковным орденом Святого благоверного князя... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T17:45
2021-04-25T17:45
2021-04-25T17:46
общество
политика
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу ЛДПР Владимира Жириновского с 75-летием и наградил его церковным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени)."Примите поздравления с юбилейной датой - 75-летием со дня рождения. Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой памятной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Патриарх Кирилл отметил, что Жириновский многие годы активно занимается политической деятельностью и "вносит свой вклад в совершенствование системы российского законодательства"."Наши сограждане знают Вас как яркого лидера и человека, неравнодушного к судьбе Отечества и нуждам людей. Надеюсь, что соработничество Русской православной церкви со всеми благонамеренными политическими силами и общественными объединениями послужит утверждению в жизни современников непреходящих нравственных ценностей и гражданского согласия", - заключил предстоятель Русской церкви.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/zhirinovskiy-1729830704.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, политика, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, лдпр, владимир жириновский