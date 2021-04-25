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Патриарх Кирилл поздравил Жириновского с днем рождения
Патриарх Кирилл поздравил Жириновского с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу ЛДПР Владимира Жириновского с 75-летием и наградил его церковным орденом Святого благоверного князя... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T17:45
2021-04-25T17:46
общество
политика
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу ЛДПР Владимира Жириновского с 75-летием и наградил его церковным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени)."Примите поздравления с юбилейной датой - 75-летием со дня рождения. Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой памятной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Патриарх Кирилл отметил, что Жириновский многие годы активно занимается политической деятельностью и "вносит свой вклад в совершенствование системы российского законодательства"."Наши сограждане знают Вас как яркого лидера и человека, неравнодушного к судьбе Отечества и нуждам людей. Надеюсь, что соработничество Русской православной церкви со всеми благонамеренными политическими силами и общественными объединениями послужит утверждению в жизни современников непреходящих нравственных ценностей и гражданского согласия", - заключил предстоятель Русской церкви.
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общество, политика, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, лдпр, владимир жириновский

Патриарх Кирилл поздравил Жириновского с днем рождения

17:45 25.04.2021 (обновлено: 17:46 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл с Благодатным огнем на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с Благодатным огнем на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу ЛДПР Владимира Жириновского с 75-летием и наградил его церковным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени).
"Примите поздравления с юбилейной датой - 75-летием со дня рождения. Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой памятной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени)", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
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Жириновский стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"
Патриарх Кирилл отметил, что Жириновский многие годы активно занимается политической деятельностью и "вносит свой вклад в совершенствование системы российского законодательства".
"Наши сограждане знают Вас как яркого лидера и человека, неравнодушного к судьбе Отечества и нуждам людей. Надеюсь, что соработничество Русской православной церкви со всеми благонамеренными политическими силами и общественными объединениями послужит утверждению в жизни современников непреходящих нравственных ценностей и гражданского согласия", - заключил предстоятель Русской церкви.
 
ОбществоПолитикаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьЛДПРВладимир Жириновский
 
 
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