Толстой назвал заявления Земана развенчанием принципа "highly likely"
16:58 25.04.2021 (обновлено: 17:02 25.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПетр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заявления президента Чехии Милоша Земана – это первый случай развенчания принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах, считает вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.
Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
"Заявления Земана – это первый случай развенчания того самого принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах. Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения в адрес нашей страны", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Земан признал, что доказательств причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице нет, расследование еще не закончено, а его результаты обязательно будут обнародованы, отметил парламентарий.
"Доказательств нет, но, вместе с тем, дипломатов уже выслали", - резюмировал Толстой.