https://ria.ru/20210425/zeman-1729866661.html

Толстой назвал заявления Земана развенчанием принципа "highly likely"

Толстой назвал заявления Земана развенчанием принципа "highly likely"

Заявления президента Чехии Милоша Земана – это первый случай развенчания принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:58

2021-04-25T16:58

2021-04-25T17:02

госдума рф

парламентская ассамблея совета европы

россия

петр толстой

милош земан

чехия

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заявления президента Чехии Милоша Земана – это первый случай развенчания принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах, считает вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.Земан признал, что доказательств причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице нет, расследование еще не закончено, а его результаты обязательно будут обнародованы, отметил парламентарий."Доказательств нет, но, вместе с тем, дипломатов уже выслали", - резюмировал Толстой.

https://ria.ru/20210425/kannibalizm-1729848968.html

россия

чехия

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госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, россия, петр толстой, милош земан, чехия, в мире