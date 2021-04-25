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Толстой назвал заявления Земана развенчанием принципа "highly likely"
Толстой назвал заявления Земана развенчанием принципа "highly likely"
Заявления президента Чехии Милоша Земана – это первый случай развенчания принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:58
2021-04-25T17:02
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
россия
петр толстой
милош земан
чехия
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заявления президента Чехии Милоша Земана – это первый случай развенчания принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах, считает вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.Земан признал, что доказательств причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице нет, расследование еще не закончено, а его результаты обязательно будут обнародованы, отметил парламентарий."Доказательств нет, но, вместе с тем, дипломатов уже выслали", - резюмировал Толстой.
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госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, россия, петр толстой, милош земан, чехия, в мире

Толстой назвал заявления Земана развенчанием принципа "highly likely"

16:58 25.04.2021 (обновлено: 17:02 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПетр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Петр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заявления президента Чехии Милоша Земана – это первый случай развенчания принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах, считает вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.
Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
"Заявления Земана – это первый случай развенчания того самого принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах. Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения в адрес нашей страны", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Земан признал, что доказательств причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице нет, расследование еще не закончено, а его результаты обязательно будут обнародованы, отметил парламентарий.
"Доказательств нет, но, вместе с тем, дипломатов уже выслали", - резюмировал Толстой.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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