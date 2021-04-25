https://ria.ru/20210425/zeman-1729846782.html

Земан рассказал, почему поддержал высылку российских дипломатов

Земан рассказал, почему поддержал высылку российских дипломатов

Президент Чехии Милош Земан рассказал, почему одобрил предложение кабмина страны о высылке 18 сотрудников посольства РФ. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:57

2021-04-25T13:57

2021-04-25T13:57

россия

ян гамачек

якуб кулганек

андрей бабиш

мид чехии

сша

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ПРАГА, 25 апр - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан рассказал, почему одобрил предложение кабмина страны о высылке 18 сотрудников посольства РФ."Когда меня посетили премьер Андрея Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек и сообщили о намерении выслать (в связи с инцидентом со взрывами в Врбетице) 18 российских офицеров разведки, я выразил этому полную поддержку. Знаете, почему? Я не люблю этих офицеров разведки, они, в основном, приносят больше вреда, нежели пользы. Вспомните, как ЦРУ информировало правительство США, что в Ираке существует оружие массового поражения, а там ничего не оказалось. И, несмотря на это, дело дошло до напрасной войны", - сказал Земан в воскресенье в интервью телеканалу CNN Prima News.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.

https://ria.ru/20210425/vzryvy-1729838932.html

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россия

сша

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россия, ян гамачек, якуб кулганек, андрей бабиш, мид чехии, сша