https://ria.ru/20210425/zeman-1729840406.html

Земан считает, что история с ЧП во Врбетице может быть игрой спецслужб

Земан считает, что история с ЧП во Врбетице может быть игрой спецслужб

Президент Чехии Милош Земан не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах во Врбетице – игра спецслужб, которая может иметь серьезные... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T12:39

2021-04-25T12:39

2021-04-25T13:01

россия

якуб кулганек

андрей бабиш

мид чехии

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в мире

милош земан

чехия

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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах во Врбетице – игра спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для страны.По его словам, если будет доказано, что за взрывом стоят российские агенты, то РФ должна заплатить за это, например, неучастием "Росатома" в тендере на строительстве АЭС в Дукованах."Если, наоборот, это подозрение (об участии спецслужб РФ в инциденте во Врбетице - ред.) будет опровергнуто, значит, речь идет о разведывательная игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", - заявил Земан в воскресенье в чрезвычайном обращении, которое транслировали каналы TV Prima и CNN Prima News.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210425/zeman-1729841333.html

https://ria.ru/20210425/oruzhie-1729836288.html

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россия, якуб кулганек, андрей бабиш, мид чехии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, милош земан, чехия