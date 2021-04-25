https://ria.ru/20210425/zelenskiy-1729832105.html

Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области

Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав управлений Службы безопасности страны в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях, на... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T10:50

2021-04-25T10:50

2021-04-25T10:50

владимир зеленский

ивано-франковская область

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав управлений Службы безопасности страны в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях, на их место глава государства назначил новых руководителей, сообщила пресс-служба офиса президента."Освободить Головаша Олега Олеговича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента Украины.Другим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Зайца, который до этого занимал должность главы управления СБ Украины в Ивано-Франковской области, этот пост займет Виктор Назарук.

https://ria.ru/20210424/repressii-1729768836.html

ивано-франковская область

киев

украина

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владимир зеленский, ивано-франковская область, киев, украина, в мире