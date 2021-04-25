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https://ria.ru/20210425/zelenskiy-1729832105.html
Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав управлений Службы безопасности страны в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях, на... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:50
2021-04-25T10:50
владимир зеленский
ивано-франковская область
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав управлений Службы безопасности страны в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях, на их место глава государства назначил новых руководителей, сообщила пресс-служба офиса президента."Освободить Головаша Олега Олеговича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента Украины.Другим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Зайца, который до этого занимал должность главы управления СБ Украины в Ивано-Франковской области, этот пост займет Виктор Назарук.
https://ria.ru/20210424/repressii-1729768836.html
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владимир зеленский, ивано-франковская область, киев, украина, в мире

Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области

10:50 25.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав управлений Службы безопасности страны в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях, на их место глава государства назначил новых руководителей, сообщила пресс-служба офиса президента.
"Освободить Головаша Олега Олеговича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента Украины.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Зайца, который до этого занимал должность главы управления СБ Украины в Ивано-Франковской области, этот пост займет Виктор Назарук.
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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