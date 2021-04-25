https://ria.ru/20210425/zelenskiy-1729832105.html
Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав управлений Службы безопасности страны в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях, на... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:50
2021-04-25T10:50
2021-04-25T10:50
владимир зеленский
ивано-франковская область
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg
КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав управлений Службы безопасности страны в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях, на их место глава государства назначил новых руководителей, сообщила пресс-служба офиса президента."Освободить Головаша Олега Олеговича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента Украины.Другим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Зайца, который до этого занимал должность главы управления СБ Украины в Ивано-Франковской области, этот пост займет Виктор Назарук.
https://ria.ru/20210424/repressii-1729768836.html
ивано-франковская область
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:2498:1873_1920x0_80_0_0_4f75b04cc1c84a8dd14da8a0ac5ce258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, ивано-франковская область, киев, украина, в мире