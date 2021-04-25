В Минской области задержали 20 человек за участие в акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Двадцать человек были задержаны вечером в субботу в Минской области Белоруссии за участие в несанкционированной акции протеста, на них составлены административные протоколы, сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.
"Двадцать четвертого апреля около 19.00 (совпадает с мск) сотрудниками Жодинского ГОВД в частном секторе были задержаны 20 жителей Жодино - 13 женщин и семь мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале УВД.
Отмечается, что часть из задержанных неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях, составлены протоколы об административном правонарушении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.