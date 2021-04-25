https://ria.ru/20210425/zaderzhaniya-1729826284.html

В Минской области задержали 20 человек за участие в акции протеста

В Минской области задержали 20 человек за участие в акции протеста

Двадцать человек были задержаны вечером в субботу в Минской области Белоруссии за участие в несанкционированной акции протеста, на них составлены... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T09:51

2021-04-25T09:51

2021-04-25T09:51

протесты в белоруссии

минская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Двадцать человек были задержаны вечером в субботу в Минской области Белоруссии за участие в несанкционированной акции протеста, на них составлены административные протоколы, сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома."Двадцать четвертого апреля около 19.00 (совпадает с мск) сотрудниками Жодинского ГОВД в частном секторе были задержаны 20 жителей Жодино - 13 женщин и семь мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале УВД.Отмечается, что часть из задержанных неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях, составлены протоколы об административном правонарушении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210424/voyna-1729787131.html

минская область

белоруссия

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минская область, белоруссия, в мире