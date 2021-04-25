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Пушков назвал сообщения о российском следе во взрывах в Чехии мешком дыма
Пушков назвал сообщения о российском следе во взрывах в Чехии мешком дыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии данных у разведки по поводу возможного участия агентов российских РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:18
2021-04-25T16:03
россия
андрей бабиш
милош земан
мид чехии
алексей пушков
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии данных у разведки по поводу возможного участия агентов российских спецслужб в организации взрывов во Врбетице в 2014 году.По словам члена Совфеда, Земан таким образом поставил под серьезное сомнение версию о "русском следе" во взрыве. Пушков отметил, что доказательства не предъявляли ввиду их отсутствия."Нужна была пропанандистская атака — она состоялась. А по сути — нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в странах западного альянса в очередной раз определяет политику", — написал он в своем Telegram-канале. Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.В общей сложности, по данным российского внешнеполитического ведомства, к 31 мая посольство в Праге лишится 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве сократится на 16 дипломатов, четыре административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника. Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729815009.html
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россия, андрей бабиш, милош земан, мид чехии, алексей пушков, москва, чехия, в мире

Пушков назвал сообщения о российском следе во взрывах в Чехии мешком дыма

14:18 25.04.2021 (обновлено: 16:03 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии данных у разведки по поводу возможного участия агентов российских спецслужб в организации взрывов во Врбетице в 2014 году.
По словам члена Совфеда, Земан таким образом поставил под серьезное сомнение версию о "русском следе" во взрыве. Пушков отметил, что доказательства не предъявляли ввиду их отсутствия.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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"Нужна была пропанандистская атака — она состоялась. А по сути — нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в странах западного альянса в очередной раз определяет политику", — написал он в своем Telegram-канале.
Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
В общей сложности, по данным российского внешнеполитического ведомства, к 31 мая посольство в Праге лишится 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве сократится на 16 дипломатов, четыре административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника. Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
Полицейский кордон напротив Российского посольства в Праге, во время акции протеста, связанной с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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РоссияАндрей БабишМилош ЗеманМИД ЧехииАлексей ПушковМоскваЧехияВ мире
 
 
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