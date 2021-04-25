Пушков назвал сообщения о российском следе во взрывах в Чехии мешком дыма
14:18 25.04.2021 (обновлено: 16:03 25.04.2021)
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии данных у разведки по поводу возможного участия агентов российских спецслужб в организации взрывов во Врбетице в 2014 году.
По словам члена Совфеда, Земан таким образом поставил под серьезное сомнение версию о "русском следе" во взрыве. Пушков отметил, что доказательства не предъявляли ввиду их отсутствия.
"Нужна была пропанандистская атака — она состоялась. А по сути — нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в странах западного альянса в очередной раз определяет политику", — написал он в своем Telegram-канале.
Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
В общей сложности, по данным российского внешнеполитического ведомства, к 31 мая посольство в Праге лишится 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве сократится на 16 дипломатов, четыре административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника. Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.