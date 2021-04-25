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Сын погибшего в Врбетице раскритиковал слова Земана о причинах трагедии
Сын погибшего в Врбетице раскритиковал слова Земана о причинах трагедии
Сын одного из погибших при взрывах на складах вооружений в Врбетице Ондржей Гавранек подверг критике слова президента Чехии Милоша Земана о том, что причиной... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T20:18
2021-04-25T20:18
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. Сын одного из погибших при взрывах на складах вооружений в Врбетице Ондржей Гавранек подверг критике слова президента Чехии Милоша Земана о том, что причиной инцидента стало непрофессиональное обращение с боеприпасами.При взрывах на складах вооружений в Врбетице в 2014 году погибли двое сотрудников фирмы Imex Group - Вратислав Гавранек и Людек Петржик. Земан в воскресенье заявил, что есть две версии причин взрывов в Врбетице – неосторожное обращение с боеприпасами со стороны работников склада и действия агентов зарубежных спецслужб.Гавранек отказался признать версию о халатности и подчеркнул, что это не потому, что он хотел бы любой ценой защитить своего отца."Из общедоступных источников ясно, что вариант небрежного обращения ( с боеприпасами - ред.) , на мой взгляд, уже исключен", - заявил он в эфире Чешского телевидения.При этом Гавранек сослался на временную последовательность событий, которая, по его словам, исключает, что его отец или его коллега Петржик, который также погиб, могли вызвать взрыв на складе №16.Он также заявил, что напишет президенту открытое письмо.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/vrbetitsa-1729881594.html
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милош земан, чехия, в мире

Сын погибшего в Врбетице раскритиковал слова Земана о причинах трагедии

20:18 25.04.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. Сын одного из погибших при взрывах на складах вооружений в Врбетице Ондржей Гавранек подверг критике слова президента Чехии Милоша Земана о том, что причиной инцидента стало непрофессиональное обращение с боеприпасами.
При взрывах на складах вооружений в Врбетице в 2014 году погибли двое сотрудников фирмы Imex Group - Вратислав Гавранек и Людек Петржик. Земан в воскресенье заявил, что есть две версии причин взрывов в Врбетице – неосторожное обращение с боеприпасами со стороны работников склада и действия агентов зарубежных спецслужб.
Вид на Карлов мост и реку Влтава - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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В Совфеде и Госдуме оценили заявление Земана по "делу Врбетице"
Гавранек отказался признать версию о халатности и подчеркнул, что это не потому, что он хотел бы любой ценой защитить своего отца.
"Из общедоступных источников ясно, что вариант небрежного обращения ( с боеприпасами - ред.) , на мой взгляд, уже исключен", - заявил он в эфире Чешского телевидения.
При этом Гавранек сослался на временную последовательность событий, которая, по его словам, исключает, что его отец или его коллега Петржик, который также погиб, могли вызвать взрыв на складе №16.
Он также заявил, что напишет президенту открытое письмо.
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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Милош ЗеманЧехияВ мире
 
 
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