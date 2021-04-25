https://ria.ru/20210425/vrbetitsa-1729884722.html

Сын погибшего в Врбетице раскритиковал слова Земана о причинах трагедии

Сын погибшего в Врбетице раскритиковал слова Земана о причинах трагедии

Сын одного из погибших при взрывах на складах вооружений в Врбетице Ондржей Гавранек подверг критике слова президента Чехии Милоша Земана о том, что причиной... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T20:18

2021-04-25T20:18

2021-04-25T20:18

милош земан

чехия

в мире

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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. Сын одного из погибших при взрывах на складах вооружений в Врбетице Ондржей Гавранек подверг критике слова президента Чехии Милоша Земана о том, что причиной инцидента стало непрофессиональное обращение с боеприпасами.При взрывах на складах вооружений в Врбетице в 2014 году погибли двое сотрудников фирмы Imex Group - Вратислав Гавранек и Людек Петржик. Земан в воскресенье заявил, что есть две версии причин взрывов в Врбетице – неосторожное обращение с боеприпасами со стороны работников склада и действия агентов зарубежных спецслужб.Гавранек отказался признать версию о халатности и подчеркнул, что это не потому, что он хотел бы любой ценой защитить своего отца."Из общедоступных источников ясно, что вариант небрежного обращения ( с боеприпасами - ред.) , на мой взгляд, уже исключен", - заявил он в эфире Чешского телевидения.При этом Гавранек сослался на временную последовательность событий, которая, по его словам, исключает, что его отец или его коллега Петржик, который также погиб, могли вызвать взрыв на складе №16.Он также заявил, что напишет президенту открытое письмо.

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/vrbetitsa-1729881594.html

https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729858867.html

чехия

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милош земан, чехия, в мире