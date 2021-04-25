https://ria.ru/20210425/vooruzhenie-1729851873.html

МИД призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице

МИД призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице

Прага обязана раскрыть мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на взорвавшихся в 2014 году складах в чешском Врбетице, заявила официальный... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:41

2021-04-25T14:41

2021-04-25T17:01

россия

мария захарова

мид чехии

чехия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_f5e48b443903b297526d04a3fa98d59b.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Прага обязана раскрыть мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на взорвавшихся в 2014 году складах в чешском Врбетице, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как сообщил ранее президент Чехии Милош Земан, арсенал принадлежал болгарскому бизнесмену. По данным газеты The New York Times, это Эмилиан Гебрев; мужчина в электронном письме признался изданию, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в Донбассе, а также подтвердил, что хранил боеприпасы во Врбетице.Представитель ведомства подчеркнула, что у Чехии нет предпосылок, чтобы обвинять Россию.Ранее в телеобращении Земан впервые высказался на тему возможной причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб".Он подчеркнул, что контрразведка в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Земан добавил, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

https://ria.ru/20210425/oruzhie-1729836288.html

https://ria.ru/20210425/vzryvy-1729838932.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, мид чехии, чехия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)