МИД призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице
14:41 25.04.2021 (обновлено: 17:01 25.04.2021)
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Прага обязана раскрыть мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на взорвавшихся в 2014 году складах в чешском Врбетице, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщил ранее президент Чехии Милош Земан, арсенал принадлежал болгарскому бизнесмену. По данным газеты The New York Times, это Эмилиан Гебрев; мужчина в электронном письме признался изданию, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в Донбассе, а также подтвердил, что хранил боеприпасы во Врбетице.
"Немецкая пресса, чешская пресса обратили внимание на то, а куда, собственно, и каким образом использовалось это вооружение. Ведь он не просто их контролировал, не просто контролировала эта контора, которая принадлежала болгарскому гражданину и просто владела этими территориями. <...> Но ведь она что-то делала с этими вооружениями?" — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Представитель ведомства подчеркнула, что у Чехии нет предпосылок, чтобы обвинять Россию.
Ранее в телеобращении Земан впервые высказался на тему возможной причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб".
Он подчеркнул, что контрразведка в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Земан добавил, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.
Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".
На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.