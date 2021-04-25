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МИД призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице
МИД призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице
Прага обязана раскрыть мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на взорвавшихся в 2014 году складах в чешском Врбетице, заявила официальный... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:41
2021-04-25T17:01
россия
мария захарова
мид чехии
чехия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Прага обязана раскрыть мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на взорвавшихся в 2014 году складах в чешском Врбетице, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как сообщил ранее президент Чехии Милош Земан, арсенал принадлежал болгарскому бизнесмену. По данным газеты The New York Times, это Эмилиан Гебрев; мужчина в электронном письме признался изданию, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в Донбассе, а также подтвердил, что хранил боеприпасы во Врбетице.Представитель ведомства подчеркнула, что у Чехии нет предпосылок, чтобы обвинять Россию.Ранее в телеобращении Земан впервые высказался на тему возможной причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб".Он подчеркнул, что контрразведка в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Земан добавил, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
https://ria.ru/20210425/oruzhie-1729836288.html
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россия, мария захарова, мид чехии, чехия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

МИД призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице

14:41 25.04.2021 (обновлено: 17:01 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Прага обязана раскрыть мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на взорвавшихся в 2014 году складах в чешском Врбетице, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщил ранее президент Чехии Милош Земан, арсенал принадлежал болгарскому бизнесмену. По данным газеты The New York Times, это Эмилиан Гебрев; мужчина в электронном письме признался изданию, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в Донбассе, а также подтвердил, что хранил боеприпасы во Врбетице.

"Немецкая пресса, чешская пресса обратили внимание на то, а куда, собственно, и каким образом использовалось это вооружение. Ведь он не просто их контролировал, не просто контролировала эта контора, которая принадлежала болгарскому гражданину и просто владела этими территориями. <...> Но ведь она что-то делала с этими вооружениями?" — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Представитель ведомства подчеркнула, что у Чехии нет предпосылок, чтобы обвинять Россию.
Полицейский кордон напротив Российского посольства в Праге, во время акции протеста, связанной с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
11:54
NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
Ранее в телеобращении Земан впервые высказался на тему возможной причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб".
Он подчеркнул, что контрразведка в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Земан добавил, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.
Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".
На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
13:03
Земан назвал предполагаемые причины взрывов на складе во Врбетице
 
РоссияМария ЗахароваМИД ЧехииЧехияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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