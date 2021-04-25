https://ria.ru/20210425/virdzhiniya-1729830570.html

В Вирджинии полицейский выстрелил в человека, приняв телефон за оружие

В Вирджинии полицейский выстрелил в человека, приняв телефон за оружие

Полицейский в американском штате Вирджиния несколько раз выстрелил в человека, ошибочно полагая, что он вооружен, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T10:33

2021-04-25T10:33

2021-04-25T10:40

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полицейский в американском штате Вирджиния несколько раз выстрелил в человека, ошибочно полагая, что он вооружен, пишет газета New York Times со ссылкой на полицию штата.Согласно изданию, в среду полицейский сначала приехал на вызов о сломанной машине и отвез потерпевшего, Исайю Брауна, домой. Спустя 45 минут от Брауна снова поступил звонок в службу 911 о "домашнем происшествии", на котором слышно, как он ругается со своим братом и просит прислать кого-нибудь к нему домой со словами "я могу убить своего брата". Согласно записи разговора, которую предоставила служба в пятницу, Браун сказал, что при себе у него оружия нет.По данным полиции, когда офицер правоохранительных органов приехал на вызов, то увидел Брауна на улице, в руках у него был предмет, похожий на оружие. Он приказал ему остановиться и бросить оружие и выстрелил несколько раз. Увидев, что Браун ранен, полицейский оказал ему медицинскую помощь.По словам адвоката Брауна, полицейский принял трубку домашнего радиотелефона за оружие. При этом его подзащитный следовал всем инструкциям полицейского и поднял руки вверх, держа в одной из них телефон. Полиция штата после изучения видео с нательных камер полицейского подтвердила, что Браун не был вооружен.Издание пишет, что семья Брауна слышала 10 выстрелов, сейчас пострадавший находится в реанимации.Полиция на время расследования отстранила от службы полицейского, не сообщив его имя.

https://ria.ru/20210425/gollivud-1729825121.html

https://ria.ru/20210421/afroamerikanka-1729195247.html

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