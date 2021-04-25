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В Вирджинии полицейский выстрелил в человека, приняв телефон за оружие
В Вирджинии полицейский выстрелил в человека, приняв телефон за оружие
Полицейский в американском штате Вирджиния несколько раз выстрелил в человека, ошибочно полагая, что он вооружен, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:33
2021-04-25T10:33
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полицейский в американском штате Вирджиния несколько раз выстрелил в человека, ошибочно полагая, что он вооружен, пишет газета New York Times со ссылкой на полицию штата.Согласно изданию, в среду полицейский сначала приехал на вызов о сломанной машине и отвез потерпевшего, Исайю Брауна, домой. Спустя 45 минут от Брауна снова поступил звонок в службу 911 о "домашнем происшествии", на котором слышно, как он ругается со своим братом и просит прислать кого-нибудь к нему домой со словами "я могу убить своего брата". Согласно записи разговора, которую предоставила служба в пятницу, Браун сказал, что при себе у него оружия нет.По данным полиции, когда офицер правоохранительных органов приехал на вызов, то увидел Брауна на улице, в руках у него был предмет, похожий на оружие. Он приказал ему остановиться и бросить оружие и выстрелил несколько раз. Увидев, что Браун ранен, полицейский оказал ему медицинскую помощь.По словам адвоката Брауна, полицейский принял трубку домашнего радиотелефона за оружие. При этом его подзащитный следовал всем инструкциям полицейского и поднял руки вверх, держа в одной из них телефон. Полиция штата после изучения видео с нательных камер полицейского подтвердила, что Браун не был вооружен.Издание пишет, что семья Брауна слышала 10 выстрелов, сейчас пострадавший находится в реанимации.Полиция на время расследования отстранила от службы полицейского, не сообщив его имя.
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сша, в мире
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Полицейский в американском штате Вирджиния несколько раз выстрелил в человека, ошибочно полагая, что он вооружен, пишет газета New York Times
со ссылкой на полицию штата.
Согласно изданию, в среду полицейский сначала приехал на вызов о сломанной машине и отвез потерпевшего, Исайю Брауна, домой. Спустя 45 минут от Брауна снова поступил звонок в службу 911 о "домашнем происшествии", на котором слышно, как он ругается со своим братом и просит прислать кого-нибудь к нему домой со словами "я могу убить своего брата". Согласно записи разговора, которую предоставила служба в пятницу, Браун сказал, что при себе у него оружия нет.
По данным полиции, когда офицер правоохранительных органов приехал на вызов, то увидел Брауна на улице, в руках у него был предмет, похожий на оружие. Он приказал ему остановиться и бросить оружие и выстрелил несколько раз. Увидев, что Браун ранен, полицейский оказал ему медицинскую помощь.
По словам адвоката Брауна, полицейский принял трубку домашнего радиотелефона за оружие. При этом его подзащитный следовал всем инструкциям полицейского и поднял руки вверх, держа в одной из них телефон. Полиция штата после изучения видео с нательных камер полицейского подтвердила, что Браун не был вооружен.
Издание пишет, что семья Брауна слышала 10 выстрелов, сейчас пострадавший находится в реанимации.
Полиция на время расследования отстранила от службы полицейского, не сообщив его имя.