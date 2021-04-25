https://ria.ru/20210425/veter-1729873528.html
Дептранс Москвы призвал не укрываться от ветра под деревьями
Дептранс Москвы призвал не укрываться от ветра под деревьями
Департамент транспорта Москвы призывает не укрываться от ветра под деревьями и шаткими конструкциями. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T18:10
2021-04-25T18:10
2021-04-25T18:10
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы призывает не укрываться от ветра под деревьями и шаткими конструкциями.До конца воскресенья в столице и Подмосковье ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду."Если окажетесь на улице, не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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