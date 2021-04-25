https://ria.ru/20210425/veter-1729873528.html

Дептранс Москвы призвал не укрываться от ветра под деревьями

Дептранс Москвы призвал не укрываться от ветра под деревьями

Департамент транспорта Москвы призывает не укрываться от ветра под деревьями и шаткими конструкциями. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T18:10

2021-04-25T18:10

2021-04-25T18:10

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы призывает не укрываться от ветра под деревьями и шаткими конструкциями.До конца воскресенья в столице и Подмосковье ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду."Если окажетесь на улице, не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20210425/obrushenie-1729837964.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), общество