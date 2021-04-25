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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210425/vaktsina-1729841583.html
Президент Чехии заявил, что поддержит закупку вакцины "Спутник V"
Президент Чехии заявил, что поддержит закупку вакцины "Спутник V"
Чешский президент Милош Земан заявил, что будет готов поддержать применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Чехии в том случае, если будет... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T12:55
2021-04-25T13:08
коронавирус covid-19
чехия
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
милош земан
в мире
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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан заявил, что будет готов поддержать применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Чехии в том случае, если будет ощущаться нехватка других, уже сертифицированных в ЕС вакцин."Я буду выступать за использование в Чехии вакцины "Спутник (V)" в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе, ныне применяемых вакцин", - сказал Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.Ранее Земан неоднократно высказывался о возможности применения вакцины "Спутник V" в стране, в том числе с разрешением на это только со стороны национального регулятора.
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коронавирус covid-19, чехия, вакцина "спутник v", милош земан, в мире

Президент Чехии заявил, что поддержит закупку вакцины "Спутник V"

12:55 25.04.2021 (обновлено: 13:08 25.04.2021)
 
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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан заявил, что будет готов поддержать применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Чехии в том случае, если будет ощущаться нехватка других, уже сертифицированных в ЕС вакцин.
"Я буду выступать за использование в Чехии вакцины "Спутник (V)" в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе, ныне применяемых вакцин", - сказал Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.
Ранее Земан неоднократно высказывался о возможности применения вакцины "Спутник V" в стране, в том числе с разрешением на это только со стороны национального регулятора.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧехияВакцина "Спутник V"Милош ЗеманВ мире
 
 
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