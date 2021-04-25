Подозреваемый в убийстве главы ФСИН по Забайкалью частично признал вину
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
КРАСНОЯРСК, 25 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве руководителя главка ФСИН по Забайкалью во время конфликта на охоте частично признал вину, сообщает СУСК региона.
По данным СК региона, в субботу днем на одном из охотничьих хозяйств в Карымском районе Забайкальского края были убиты два человека, в том числе начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов. В СК сообщают, что инцидент произошел в охотничьем доме. Подозреваемый, который неофициально работает сторожем в охотничьем хозяйстве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта произвел по одному выстрелу из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра в двух мужчин, один из которых скончался на месте, второй - по пути в больницу.
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В настоящее время следователи СК завершили проведение первоначальных следственных действий на месте происшествия.
"В ходе осмотра следователи изъяли предполагаемое орудие совершенного преступления - охотничье ружье 12 калибра. Допрошены свидетели и очевидцы. По подозрению в совершении преступления задержан 62-летний мужчина. Сегодня следователи допросили задержанного, он частично признался в совершённом преступлении. В настоящий момент следователи проводят проверку показаний подозреваемого на месте преступления", - говорится в сообщении.
В понедельник следователи предъявят подозреваемому обвинение и будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее подозреваемый мужчина привлекался к уголовной ответственности.
Согласно данным сайта УФСИН по Забайкалью, Евгений Шихов был назначен руководителем главка в феврале 2018 года. До этого он исполнял обязанности начальника УФСИН Мурманской области. Женат, трое детей.
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