https://ria.ru/20210425/ubiystvo-1729854596.html

Подозреваемый в убийстве главы ФСИН по Забайкалью частично признал вину

Подозреваемый в убийстве главы ФСИН по Забайкалью частично признал вину

Подозреваемый в убийстве руководителя главка ФСИН по Забайкалью во время конфликта на охоте частично признал вину, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:06

2021-04-25T15:06

2021-04-25T15:06

александр осипов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

мурманская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

КРАСНОЯРСК, 25 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве руководителя главка ФСИН по Забайкалью во время конфликта на охоте частично признал вину, сообщает СУСК региона.По данным СК региона, в субботу днем на одном из охотничьих хозяйств в Карымском районе Забайкальского края были убиты два человека, в том числе начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов. В СК сообщают, что инцидент произошел в охотничьем доме. Подозреваемый, который неофициально работает сторожем в охотничьем хозяйстве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта произвел по одному выстрелу из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра в двух мужчин, один из которых скончался на месте, второй - по пути в больницу.В настоящее время следователи СК завершили проведение первоначальных следственных действий на месте происшествия."В ходе осмотра следователи изъяли предполагаемое орудие совершенного преступления - охотничье ружье 12 калибра. Допрошены свидетели и очевидцы. По подозрению в совершении преступления задержан 62-летний мужчина. Сегодня следователи допросили задержанного, он частично признался в совершённом преступлении. В настоящий момент следователи проводят проверку показаний подозреваемого на месте преступления", - говорится в сообщении.В понедельник следователи предъявят подозреваемому обвинение и будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее подозреваемый мужчина привлекался к уголовной ответственности.Согласно данным сайта УФСИН по Забайкалью, Евгений Шихов был назначен руководителем главка в феврале 2018 года. До этого он исполнял обязанности начальника УФСИН Мурманской области. Женат, трое детей.Губернатор региона Александр Осипов выразил соболезнования семье генерал-майора внутренней службы.

https://ria.ru/20210423/yaponchik-1729646232.html

https://ria.ru/20210421/nefrolog-1729357462.html

забайкальский край

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, мурманская область, происшествия